Este lunes por la tarde, el gobierno municipal emitirá el anuncio sobre las medidas que estarán vigentes en la localidad en los próximos días, de acuerdo a lo que determinen las autoridades, se mantendrán las mismas o se modificarán.

El intendente municipal, Hugo Benítez, a través de La Mañana de Noticias comentó que “en horas de la tarde tenemos que reunirnos con los médicos, ya que cada uno de nosotros tenemos una tarea diferente dentro del Comité de Crisis, pero la parte epidemiológica más importante la llevan adelante los médicos del hospital como el personal de salud de Corrientes, con quien se trabaja conjuntamente. Hoy tenemos 160 casos activos, hemos bajado mucho de más de 400 casos que teníamos. Lamentamos muchísimo las pérdidas de personas a causa de este virus, pero también nos alegramos por los pacientes que se han recuperado. Todo esto hace que la gente tome consciencia, principalmente los jóvenes. Durante este fin de semana largo Esquina tuvo la llegada de muchos turistas y familiares, tenemos que agradecer por el comportamiento de la ciudadanía, entendiendo el enojo de muchos por no poder trabajar bien debido a las medidas, pero eso vamos a tratar de flexibilizar para que puedan trabajar un poco más”.

Asimismo, el intendente afirmó “Mi idea de flexibilizar un poco todo fue desde hace más de 10 días para los gimnasios, los cuales se vieron afectados, pero esto también lo pensamos para los demás locales como restaurantes, kioscos y otros comercios, debido a los números que teníamos uno tuvo que bajar la cabeza y estar más del lado de la salud. La intención siempre fue congeniar la salud y el trabajo, eso es algo que vamos a tratar con los médicos, viendo las posibilidades y la habilitación de actividades para los próximos días”.

En cuanto a la habilitación de actividades en clubes deportivos, dijo “por el momento el deporte no, eso trae muchos chicos, no quiero que no haya deporte, pero eso puede volverse incontrolable. La idea es ir habilitando de a poco, a medida que vamos dando de alta y disminuyan los casos. El tema de la salud está por encima del rol de los clubes. Los chicos pueden contagiarse dentro de la cancha. Los médicos son los que evalúan y determinan las condiciones” y aseguró que “antes de volver a fase 3 los clubes estaban habilitados para algunas actividades. Nos pedían un permiso para jugar un torneo de fútbol en la cancha de Santa Rita, los chicos no jugaban en los clubes, pero lo hacían en canchitas de Arroyo Vega, pero hoy estamos en otra situación. Cuando se habiliten y autoricen los clubes deben comprometerse con todas las medidas protocolares para una buena vuelta de actividades”.

“Durante estos días la gente respondió, se comportó más a consciencia debido a todos los casos que hubo, tenemos que cuidarnos para que ya no nos pase. Todo lo malo que pasa es para aprender. Hay que responsabilizarse y no culpar a otros” finalizó el intendente con la comunicación telefónica.