Debido al incumplimiento de cuarentena por algunos jóvenes durante el fin de semana, se activará el protocolo sanitario.

Por medio de una publicación en Instagram, las autoridades sanitarias localizaron a un joven que estaba reunido con amigos, mientras debía estar bajo cuarentena preventiva y obligatoria.

“Con el monitoreo realizado por el comité de crisis se activará el protocolo y se pondrá en cuarentena también a cada uno de los jóvenes que estuvieron reunidos. La municipalidad, el Hospital San Roque y el comité de crisis nos vamos a encargar del cumplimiento de este aislamiento” expresó el intendente Hugo Benítez, a través de La Mañana de Noticias.

En la reunión también se identificó la presencia del médico perteneciente al comité de crisis de Libertador, cuyas medidas a aplicar escapan de la competencia de nuestro municipio.

“En dicha reunión hubo una persona que actuó como debía y comprometió al resto. Muchos no habrán sabido de la situación del joven. La responsabilidad pasa por cada persona. No podemos acusar otros por la irresponsabilidad de uno” agregó Benítez, asegurando que la situación estará bajo control a cargo de las autoridades competentes

Asimismo, Benítez afirmó que “indudablemente se actúa rápido en estos casos y con cautela. Todos nos estamos cuidando, por eso cada uno debe ser responsable en su accionar. Las cosas se están haciendo medianamente bien, se están reforzando los controles en retenes de Guayquiraró y la Tercera Sección, y se realizan hisopados correspondientes”.

Por otro lado, respecto al contexto por el que atraviesa la localidad de Goya con un caso positivo de covid 19 y la necesidad de muchos esquinenses de viajar por determinados motivos, el ejecutivo municipal dijo que “Las autoridades sanitarias de la provincia y de la ciudad de Goya dijeron que debíamos cuidarnos pero se están haciendo los tratamientos que corresponden. En tanto y en cuanto Goya está en fase 5 nosotros estamos en fase 5”.

Ante la irresponsabilidad de algunos esquinenses a la hora de circular, se ve la posibilidad de clausurar la costanera, como medida preventiva, ya que es un lugar donde comenzó a concentrarse un gran número de personas.

“Hay que aclarar que cuando se activa el protocolo no quiere decir que haya un caso positivo. Cuando se activa es para aplicar la sanción correspondiente a personas que no cumplen con la cuarentena. Son los resultados de hisopados los que dicen si una persona es portadora o no, se debe entender eso” finalizaba.