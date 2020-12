Tras la entrevista que se realizó al concejal Juan Lotero en La Mañana de Noticias, el intendente municipal habló para refutar sobre lo dicho por el edil, haciendo hincapié en los procedimientos y el presupuesto de la Obra de Extensión de Costanera.

“Lotero es una máquina de impedir y de no saber nada. No sabe de los montos, no sabe que estamos adheridos a la ley provincial de obras públicas, no sabe nada, solo quiere ser protagonista y quiere fama con esa forma de confundir al pueblo. Viene con todo esto, cuando nosotros estamos haciendo cosas para la localidad. Son obras que van a quedar lindas cuando se terminen. Todavía falta por hacer, no sé si vamos a convencer a todos, pero atendemos los reclamos. Queremos trabajar con seriedad, honestidad y madurez, quien quiera ir a la justicia que vaya, hace 3 años que Lotero y el vice intendente amagan que van a ir y no se van. Tenemos los papeles y tienen que saber que los papeles que presentamos son públicos, están en la oficina de Hacienda. Estamos haciendo las cosas bien, indudablemente nos faltan cosas, a veces no tenemos todos los recursos, pero en estos últimos años de crisis seguimos haciendo obras para el pueblo, mas allá de la dificultad económica. En este último año que nos queda vamos a cambiar muchísimo a Esquina” expresó Benítez, anunciando, de paso, la colocación de luces led en varios sectores de la localidad y la repavimentación de varias calles deterioradas.

Asimismo, el intendente comentó “tenemos todas estas intenciones de embellecer la ciudad y tenemos un concejal que está impidiendo y cuestionando todo, aunque tengamos comprobantes, por eso digo que puede ir donde quiera, pero no lo va a hacer porque está haciendo política con eso. Nosotros queremos una Esquina que avance, que crezca no solo en lo turístico sino también solucionando problemáticas que existen como el basural, en los distintos barrios, iluminarias entre otras. El pueblo no quiere este tipo de problemas, hay varias obras que estamos por iniciar. A pesar de los 3 años con crisis económica hemos logrado cosas que la ciudadanía viene reclamando desde hace tiempo” y finalizaba con la comunicación.