Durante la semana pasada el intendente Hugo Benítez firmó convenio para el Parque Automotor del Municipio, a través del Programa “Municipios de Pie”, del Ministerio del Interior de la Nación. Asimismo, el intendente habló sobre las obras que s están llevando a cabo en la localidad y el clima político que se vive desde su sector, encaminadas las elecciones municipales en el mes de noviembre.

En comunicación telefónica, el intendente comentó al respecto, afirmando que “Hemos gestionado hace un tiempo los vehículos y máquinas viales para mejorar el servicio que tenemos que tener con grandes y pequeños productores, como así también el desempeño de distintas funciones dentro de las obras públicas y distintas áreas del municipio. Para nosotros es muy importante este gestión ya que se pretende mejorar el servicio en todo, Esquina está cada vez más grande y la demanda es mayor”.

Por otro lado, en cuanto a la obra de ampliación de la Costanera norte, comentó “Ayer estuve hablando con ingenieros y trabajadores y, a ritmo que va, creemos que para fines de agosto ya estará terminada con todo, las cosas se están haciendo”, y agregó “La luces que formarán parte del bulevar de la calle Emilio Hansen se instalarán dentro de los próximos días, instalando columnas con los respectivos reflectores de luces LED. También vamos a iluminar zonas del barrio 90 Viviendas, además de arreglos en las calles y desagües. Hay mucha demanda de eso. La iluminación para la circunvalación es un proyecto importante que tenemos muy en cuenta, se pondrán más de 300 columnas, ya que queremos extender desde el Matadero hasta Camino del Medio, eso lo vamos a hacer, sabemos que se ve muy poco y queremos mejorar eso como estamos haciendo en varias calles. También vamos a estar terminando el asfaltado con hormigón en el Barrio 128 Viviendas que está faltando y vamos a colocar luces”.

Asimismo, anunció “Está en proyecto con nación hacer cloacas y desagües en el sector Norte de Esquina y alrededores”.

En materia política, hace días finalizó el plazo para definir los nombres en las listas para candidatos en lo que refiere a las elecciones municipales en noviembre para elegir por la gestión de gobierno y así también, en el ámbito provincial, para las elecciones de agosto, que desde el bloque justicialista ya se han mostrado las fórmulas. En cuanto a esto, Benítez señaló “Hay muchas cosas por reclamar en Esquina, dentro de lo que es nuestro espacio político, pero cada frente tiene su estrategia y yo creo que es valedera. Nosotros y cada uno de los intendentes que estábamos presentes fuimos aconsejados que defendamos nuestro territorio y cada una de nuestras ciudades que estamos gobernando, y que demos una mano con los candidatos a todas aquellas ciudades en donde no los hay. Vimos entre todos los intendentes que la propuesta estaba bien hecha, cada proyecto tenía su estrategia. En Esquina en el mes de agosto todavía no se disputa por la intendencia, si pasa en la localidad de Goya, Bella Vista, la capital y varias localidades más en donde nuestro espacio no gobierna, pero busca las posibilidades de llegar al triunfo. Creemos que las cosas se van a dar muy bien en las elecciones. Los números no son lo que ellos están dando, nuestro espacio tiene otros números y creo que debemos llegar a una segunda vuelta para concretar la gobernación. Vamos a ver cuál es la oferta política que espera el ciudadano correntino”.

Situándose más en el ámbito local, dijo “Me sorprende que todavía no haya un candidato definió en el otro frente como es el caso de la UCR, creo que siempre habrán disconformidades para algunos en la política, pero sorprende un poco. La candidatura de Diego Pellegrini, merecida o no es algo del otro espacio. En nuestro caso, por nuestros candidatos, sabemos que no siempre se podrá conformar a todos. Por mi candidatura vamos a ver, todavía falta, no quiero adelantarme y decir que voy por mi reelección, pero seguramente tendremos candidato para defender el proyecto y poder seguir haciendo obras en Esquina y brindando servicios con transparencia para que el esquinense tenga la consideración de votar”.-