Como se informó oportunamente, durante la semana pasada se habilitó la plataforma para solicitar permisos para circular dentro de la provincia con la denominación ‘Turismo Interno’, actividad que forma parte de la flexibilización en la fase 5, anunciada por el gobernador de la provincia.

En la localidad de Esquina se contó con un listado de personas que solicitaron el permiso a través de la plataforma, registrando sus nombres y el lugar de donde provenían.

Asimismo, se intensificaron algunos controles dentro de la ciudad por la movilización durante los últimos días.

“Vimos un mayo cump0limiento por parte de la gente, tanto en bares y restoranes como en otros lugares de circulación. Se tuvo la colaboración del personal policial, de Seguridad Urbana, Prefectura y del comité de crisis. La Secretaria de Gobierno también tuvo un trabajo bastante importante junto a otras áreas de la municipalidad” indicó el intendente municipal Hugo Benítez, a través de un contacto con La Mañana de Noticias.

Los operativos de control se levaron a cabo tanto en el casco urbano como en algunos parajes de la localidad tras haberse recibido algunos avisos por parte de vecinos.

“Hay muchas cosas que a uno no le gusta porque no se cumple y queremos que todo salga bien, y a veces, algunos factores externos hacen que no se de así. Pero hoy ya estamos trabajando para una semana más en pos de reguardar la salud de la población” agregó.

Para este fin de semana, muchos también optaron por realizar campamentos o salidas fuera del casco urbano-como festejo por el Día del Amigo-, manteniendo así un distanciamiento y evitando aglomeraciones en algunos puntos de encuentro.

“Debemos continuar con los cuidados y mantenernos en esta fase 5 con todas sus ventajas. Ante el primer caso de infectado que se presente en Esquina, vamos a tener que volver a fase 1 y estar todos nuevamente encerrados. Ojalá que en Esquina sigamos así como estamos. Necesitamos de todos para continuar avanzando”.

Por otro lado, respecto a la oficina de Punto Fijo de Anses y su futuro personal responsable, Benítez afirmó que se encuentran tramitando junto al jefe de la UDAI, Goya, Lisandro Paleari, con quien se definirá a la persona con un perfil a la altura de las tareas a desempeñar.

Aparentemente, según algunas fuentes, el futuro responsable de Punto Fijo formaría parte del esquema justicialista, pero hasta el momento no hay afirmaciones que aseguren esto.