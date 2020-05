Luego de anunciar las nuevas medidas y disposiciones del comité de crisis, el intendente Hugo Benítez, habló en La mañana de Noticias para aclarar algunos puntos de las disposiciones que involucra principalmente a proveedores y comercios.

Como se había dicho, las descargas de transportes proveedores se realizaran en el playón de YPF en sección de Quinta 4, lo que se implementó en varios municipios.

“Vamos a tratar de comprimir con esta modalidad de entrega, ya que hay poca circulación en el lugar. A todos los comerciantes que vienen alterando medidas y que no son de la provincia tendrán que ir al parque cerrado que dispondremos en quinta 4” comentó el ejecutivo municipal, sosteniendo que el paso no está totalmente permitido para transportes que no son comprovincianos.

En cuanto a transportes que traen mercadería láctea a la ciudad, el intendente comentó que “esos proveedores se dirigirán hasta el lugar de distribución oficial, como es el caso de las marcas Milkaut y Sancor”. Será así con cada distribuidor que cuente con sucursal”, señaló y remarcó la intencionalidad de reducir la circulación de personas dentro del casco urbano para disminuir el riesgo en la salud de los ciudadanos.

Estas medidas empiezan a estar vigentes a partir de mañana miércoles.

Por otro lado, Benítez informó que aquellas canchas deportivas que no cumplan con las medidas establecidas y la autorización municipal para el desempeño de actividades, serán clausuradas.