Intendente Electo Prof. Hugo Benítez dio a conocer algunos nombres de su Gabinete

El Intendente Electo Profesor Hugo Benítez se prepara para asumir el 10 de diciembre en diálogo con TN Esquina, dijo: “Estamos trabajando para conformar nuestro equipo de trabajo lo más plural que sea y con la gente más eficiente y que trabajemos con la participación ciudadana que siempre he convocado, para poder hacer una buena gestión para nuestra ciudad. En lo que respecta al gabinete, tenemos algunos puestos claves que van a jurar el día que asumimos. No van a jurar todos, pero a medida que pasan los días van a ir jurando para hacerse cargo de las áreas de gobierno”.

“Estamos hablando y formando equipos, hablando con los vecinos diciéndoles que esto va a ser con participación plural, ciudadana, en la cual no nos interesa los colores partidarios, queremos que todos trabajen, porque queremos el crecimiento sostenido. Realmente queremos hacer un gobierno plural, donde participemos todos, donde no haya persecución, donde no haya traslado, donde el empleado municipal trabaje como tiene que trabajar para brindar un buen servicio a la ciudadanía”.

“Sabemos que tenemos que continuar obras que va a dejar este gobierno que sale y trabajar en aquellas que no se pudieron cumplir. Tenemos un Compromiso con todas aquellas zonas que tienen problemáticas de caminos, de accesibilidad en los barrios, de luces, de educación y por supuesto salud”.

“Yo he hablado con todos. No quieren seguir con la grieta de que soy radical, peronista, liberal la vamos a desterrar porque somos todos esquinenses, viven nuestros hijos, nuestros nietos. He tenido una respuesta muy favorable, sólo falta ingresar al camino de la gestión. Queremos transitar y hacer gestión para nuestra ciudadanía. Buscamos el crecimiento sostenido y armónico. Que se hagan cosas en el centro, pero también se trabaje para la gente que más necesita, que son la gente de los distintos barrios y las secciones porque ellos vienen reclamando la presencia del Estado con ellos”.

“Esta gente que se va nos deja su problemática, aparentemente no acepta la voluntad de la ciudadanía. Nos nombraron 312 personas a planta, creemos que eso no es una cosa normal en cualquiera de las gestiones. No sé qué parámetros se tomó en dejar a una persona que trabajó cinco meses en planta y a uno que tiene 20 años lo sigue teniendo como quincenal. Estamos viendo y evaluando con toda la parte legal y por supuesto la parte contable para ver porque no podemos trabajar con gente que tiene un signo de pertenencia con la gestión que se va. Vamos a hacer una revisión de eso pero en forma normal, yo no les digo que vamos a dejar sin trabajo a todos, pero si vamos a hacer un examen exhaustivo de cada uno de los agentes municipales. Hay que hacer una transición normal con mucha seriedad, con mucho compromiso y no tomar del pelo al agente municipal, porque hay mucha gente que está enojada”.

“La gente del Gabinete que se puede saber, el Dr. Mario Aloy va a ser mi Asesor Legal y el Secretario Coordinador va a ser Luis Ojeda, Secretario de Hacienda va a ser Cristian Olivetti y el Tesorero va a ser el chico Martín Álvarez Gatti. En Cultura estábamos viendo que sea el Profesor Moreyra, pero hay una incompatibilidad de horarios con su trabajo. Carlos Balestrini va a ser Director de Personal, María Inés Fernández puede ocupar la Secretaría de Gobierno. Este chico Papaleo va a ocupar la Dirección de deportes. Respecto a Raulito Dal Lago, es un tipo que ha trabajado mucho, seguramente va a ocupar un espacio preponderante la persona que él me ha pedido que son la mujer y el hermano. Raulito va a seguir trabajando porque ha demostrado que tiene mucha capacidad de gestión” Extraoficialmente se pudo saber que Eduardo Dal Lago podría ocupar la Dirección de Acción Social, Lucio Retamozo podría ir al CIC y la Dra. Laura Iriarte podría ocupar la Dirección de Salud

“Respecto al Prof. Ribot en Turismo tiene el problema de horarios. Muchos docentes que quieren colaborar pero tienen problemas de horarios y no queremos confirmarlo porque si no consiguen el espacio necesario para estar en esas áreas importantes, porque nosotros queremos darle otra impronta al turismo en Esquina. Queremos decirles que están muy avanzadas las gestiones para la organización de la fiesta Nacional del Pacú. Se está hablando con los distintos clubes o directivos de las comparsas de Esquina para hacer el corso que Esquina se merece y después las distintas fiestas”.