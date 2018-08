Intendente de Perugorría: “No cuento ni con documentación ni con el dinero para devolver”

El actual Intendente de Perugorría Juan Ramón Castellanos preocupado por la situación del Municipio, en contacto con TN Esquina. Dijo: “No me dejó dormir tres noches. La verdad es preocupante. En este momento estoy en Buenos Aires y estoy yendo a las oficinas del ENOSA que es lo que me falta, ya estuve ayer en la Oficina Anticorrupción donde me he puesto a total disposición al igual que ellos que tienen la muy buena predisposición para que no nos tranquen, porque esto es que no tenemos como rendir algo que no recibimos nosotros, sino que también nos tranca cualquier proyecto que nosotros podamos tener. Y no nos van a dar ninguno mientras esto no esté rendido en su totalidad”.

“No cuento ni con documentación ni con el dinero para devolver, pero esto es como una cuenta personal, si te fiaste y no pagaste, la cuenta sigue existiendo, en algún momento la vas a tener que pagar. Lo importante de todo esto es que no nos cierren las puertas para seguir recibiendo obras. Ahora me voy a reunir con la asesora legal del ENOSA”.

También el municipio recibe el reclamo de 45 millones y “por ese tema es que están en la Justicia los ex intendentes, por ese tema están detenidos. Los 47 millones son los que destaparon la olla y siguen saliendo, ahora son más, la deuda que tiene el Municipio es alrededor de 60. Ahora, yo tengo una muy buena relación con el Sr. Gobernador, por suerte lo hemos tenido siempre desde que él fue Ministro de Justicia. Las veces que yo he necesitado de un auxilio de la Provincia lo he obtenido de parte de él”.

“Nosotros si no hubiese sido por la gente de Perugorría que paga sus impuestos, hubiéramos estados en muy mala situación, porque aportan y eso a mí me está dando la tranquilidad de poder hacer medianamente lo que podemos en base a lo que nos queda de fondo”.