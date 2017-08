Intendente Bianchi: “antes de terminar mi mandato quiero dejarla en mejores condiciones de la que la recibimos”

El Intendente Dr. Humberto Bianchi luego de estar varios días en Buenos Aires gestionando ante autoridades nacionales, tomó contacto con TN Esquina y dio a conocer los resultados de las distintas reuniones que ha realizado. Dijo que “Me interesa que se haga la distribución general de los recursos económicos porque estuvimos muchos años postergados y en razón de eso también pido que haya distribución compensatoria. El año pesado hubo compensatoria, este año también. Están habiendo obras”.

“Ayer regresé de Buenos Aires. Me fui el jueves y pasé por la ruta 6 donde estaban trabajando en un bacheo enorme de no sé cuántos km y tres días regresamos y estaban todos tapados, eso quiere decir que se trabaja. Por eso ojalá que mañana cuando venga el Presidente traiga algunas buenas nuevas para nosotros. Por ejemplo se han destinado mil millones de pesos más para viviendas. Ustedes saben la dinámica que tienen las viviendas para una localidad. Eso es importante porque hay mano de obra que se toman. Acá hace falta 3.000 viviendas, porque hay 3.000 personas inscriptas, el Estado a través del Instituto de Viviendas te cubre un porcentaje” expresó el mandatario.

En otro orden de cosas El Dr. Bianchi manifestó que “mañana no voy a estar con Macri, quiero quedarme para ver algunas cosas acá, tenemos la Eva Perón, antes de terminar mi mandato quiero dejarla en mejores condiciones de la que la recibimos. Quiero ver el tema de la Emilio Hansen porque nos mandó algo más de plata el Gobernador. Ese es un compromiso que había tomado Ricardo y está respondiendo”.

En lo que respecta a su contacto con el gobernador Ricardo Colombi, el Intendente dijo: “Estos días nos estuvimos hablando todo el tiempo. Estamos bien con Ricardo y hoy no vino porque tenía su agenda cargada, quería venir en avión, quería venir en helicóptero porque no le daban los tiempos, no era porque no quería venir en camioneta”.

Respecto al cierre de las Alianzas dijo “cuando pasó esto del puente, pedí que se arme una mesa chica a mi partido, delegué responsabilidades en lo que son las conversaciones en términos políticos, me tienen al tanto, creo que tenemos una alianza con potencialidades y el que no quiera estar que no esté”.