El intendente Hugo Benítez habló este jueves en “La Mañana de Noticias” para abordar algunos temas como la quita de subsidio a los clubes de la LEF, el clima político que se vive desde adentro para las próximas elecciones locales y su opinión sobre la decisión de la justicia respecto los empleados municipales que fueron suspendidos en su momento.

A comienzos de la nota, la idea de apoyar al deporte es algo que el intendente municipal posicionó como indiscutible, sin embargo, sostuvo que “hemos llegado a un acuerdo con los clubes, más allá de que después, el presidente de la liga me dice que sería bueno regalarle pelotas a chicos de infanto, a lo que le digo que si regalo a ese grupo también tengo que hacerlo con los demás, y así fue. Pero después, encuentro una noticia que, para mí, no es valedera en donde dos equipos (Sacachispas y Santa Rita) quedan afuera por no tener papeles al día, entonces, tome determinación de que la plata del estado esta para todos o no está para nadie. Hay que valorar el trabajo que está haciendo cada una de las instituciones, más en el futbol que es un deporte que mueve a muchos chicos”, refirió a la quita de subsidio para el torneo. También comentó estar al tanto de las tareas que algunos clubes están realizando para llegar al día con balances y documentación.

“alguien que estuvo en un club de presidente o a cargo, sabe que es difícil regularizar y hacer que las cosas salgan todo bien” agregó, remarcando que “no sería justo que yo solo ayudara a algunos. Si ayudamos lo hacemos con todos. De ultima, que jueguen Sacachispas y Santa Rita como invitados. Para los de afuera perdonamos todo y para nuestros compoblanos no” disparó, indicando que una ayuda económica podría surgir si son los once clubes los beneficiados y no solo una parte.