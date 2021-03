Ante el número de casos positivos de covid que se registran actualmente en la ciudad de Esquina, no se piensa bajar de fase, solo van hacer estrictos los controles y si no se respeta van a ver multas, como una de las medidas principales, el horario limite nocturno será como hasta ahora 3:00 hs.

El intendente municipal Hugo Benítez, quien a través de La Mañana de Noticias adelanto. Que tenía una reunión con el comité de crisis de la provincia, pero no está en el ánimo de nadie bajar de fase. “Vamos a tomar medidas respecto a no cumplimiento de las normas establecidas. Creo que no hay que tomarlo todo en contra del comerciante, pero también estamos priorizando la salud, los jóvenes son quienes mayormente circulan y no toman los cuidados de prevención”.

“Estamos buscando reducir los casos, por el momento hay que tratar de salir lo menos posible. Hay mucha gente que perdió trabajo y comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios a causa de todo esto, es difícil tomar las medidas ya que en algún punto un sector sale afectado, pero también depende de todos mantener los cuidados y hacerlos efectivo., respetando la palabra de los efectivos y médicos que están constantemente indicándonos” agregó Benítez.

“Creo que la gente debe asumir la responsabilidad, no siempre es culpa del intendente, el gobernador o el presidente. Hace mucho tiempo que venimos aguantado todos y lo que queremos es todo se ponga en marcha, principalmente los comercios y locales” indicó el intendente, sosteniendo que se debe predicar con el ejemplo y no con la palabra.

Por otra parte, opinó sobre el discurso que el vice intendente emitió durante el inicio de las sesiones ordinarias del HDC.

“Me causa gracia y también me da bronca porque Esquina siempre muestra cosas que no se dan en otros lugares, como por ejemplo esto de que el vice intendente hable cuando lo único que debe hacer es llamar al intendente para que de las palabras en una inauguración del periodo de sesión. Por esto digo que hay que predicar con el ejemplo, el sale a decir cosas en los medios pero no respeta lo establecido. La ciudadanía está cansada de las peleas baratas y la mentiras, y esta persona miente, es un verdadero papelón” y finalizaba “siempre quiso ser más que el intendente, esa es su personalidad y todos los partidos lo saben. El cree que es el más correcto y hay que dar ejemplo, exponerse al pueblo no a lo que él le parece”.-