De cara a las próximas elecciones municipales de este año, Pueblo Libertador define su adhesión con las elecciones provinciales en agosto.

En contacto telefónico, el intendente del pueblo, Arnaldo “Tury” Arce, habló respecto a esto en materia política y el clima electoral que se percibe.

“El Partido Nuevo, al cual pertenezco, nos reunimos el día viernes con el nuevo comité y sus nuevas autoridades para dialogar. En base a esa reunión ahora iremos trabajando según los plazos de elecciones en este año”, comentó a principios de la comunicación y agregó “Respecto a mi reelección, recién vamos a empezar a hablar del tema, tuve la posibilidad de estar charlando con integrantes del comité y lo estamos viendo, estamos trabajando para eso, pero de todos modos hay que juntarnos y charlarlo. Hay muchas cosas por mejorar , siempre pensando en lo que es bueno para nuestra localidad de Libertador, como venimos haciendo con la gestión anterior”.

“Cuando digo mejorar me refiero a muchísimas cosas. Entendemos que la gente está conforme con lo que venimos haciendo, pero creo que, aunque nos vaya bien, podemos seguir aportando más. Soy un convencido de que Pueblo Libertador puede ir creciendo, realizando cosas nuevas, apuntando a todo eso y armando un buen equipo de trabajo para concretarlo. Creo que hemos logrado un trabajo mancomunado con las instituciones locales y eso es muy importante, pero más allá de eso, me gustaría que lográramos más cosas. Estoy conforme pero creo que no hay que detenerse en lo mismo”, indicó Arce.

Asimismo, según algunas posturas que sostienen que el vice intendente de Libertador va por su reelección, dijo “Algo me habían comentado, la verdad no tuve la oportunidad de hablarlo con él. Dentro del partido, oficialmente no ha manifestado nada aún. Nosotros vamos a seguir avanzando como lo venimos haciendo, tuvimos la primera reunión con el comité nuevo y ya venimos armando un trabajo para encarar las elecciones que se aproximan. Me reúno con autoridades y referentes de otros partidos, ya empezamos a charlar, de ahí en más, iremos transmitiendo inquietudes y novedades como corresponde, tomando las decisiones más acertadas para seguir siendo gobierno en este municipio, siempre respetando los plazos que determine la junta electoral. Calculamos que ni bien salga el llamado a elección desde la provincia, nos vamos a adherir sin alguna duda” y manifestó “Existe la posibilidad de que dentro del partido tengamos dos o tres candidatos, hay personas que pueden y están en condiciones de serlo. Si el vice intendente quiere ir por afuera es una decisión netamente personal. Aunque pasen esas cosas el partido sigue siendo uno sólo”, finalizando con la comunicación.