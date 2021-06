En pleno centro de la localidad de Esquina una persona fue asaltada y golpeada.

La víctima, Yanina Ríos, denunció a un hombre que la golpeó y robó su celular por la calle San Martin de la localidad. La denuncia fue hecha en comisaría primera. A través de La Mañana de Noticias, Yanina compartió su testimonio.

“Recién ahora estoy cayendo en la situación y pensando en el horario en el cual pasó, horario en el que todos están terminando sus tareas diarias (alrededor de las 20hs). Yo llegaba del gimnasio y busqué mis tarjetas para ir al Banco de Corrientes, al volver a mi casa, por calle San Martín, un chico vestido de negro me tomó por detrás, por suerte ya lo identificaron, tiene varias causas y espero que pongan las cartas sobre el asunto. Pasar por esta situación es desagradable, más en plano centro de Esquina en ese horario. Yo soy joven pero, ¿qué pasaría con una persona mayor que sale del banco si se cruzara con uno de estos locos?, por eso pido a las autoridades que se pongan los pantalones y pongan cartas en el asunto, no puede ser que en Esquina pase estas cosas, y esta gente entre y salga de la comisaría como si nada”.

“Mientras estaba volviendo respondía un Whatsapp y él pega un manotazo queriéndome sacar el celular y yo me resisto, a todo ello, yo lo agarré de la campera y no lo soltaba, y él me pegaba patadas en el cuerpo por no poderse zafar. En un momento salen los chicos de la remisería y les pido que llamen a la policía. En ese momento él zafío y logró escapar. Salió corriendo por calle Schweizer, no pude alcanzarlo”, agregó y remarcó “Los autos pasaban y nadie quedó a ayudar. Pedía ayuda y nadie lo hizo, eso habla sobre el tipo de sociedad en la que estamos. Anoche fui a realizar la denuncia y fui a que me constaten los golpes, aunque no quedaron marcas ahora me está doliendo, pero la situación pudo haber sido peor y al parecer nadie iba a ayudar. Espero que las autoridades hagan algo y esta gente no siga afuera, lo más penoso es que a uno le cuesta tener las cosas, por más que sea un celular, no puede ser que este tipo de gente salga y robe. Ya saben quiénes son, los tienen registrados y sin embargo, entran y salen”.-