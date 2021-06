Esquina Football Club continúa avanzando con sus obras de refacción y adquirió un equipo de cámaras de vigilancia para un mayor control y seguridad de la institución.

En comunicación telefónica, el presidente del club, Cristian Corona, comentó “Ya lo veníamos pensando hace mucho tiempo, yo como presidente de la institución pensé en que el club debía estar más cuidado. La comisión sabe como pienso, cuido cada rincón del club porque también hay mucha mano de obra mía ahí, entonces, cuando uno va al club y se encuentra con sillas rotas, los portones abiertos, las rejas falseadas o el extravío de alguna pelota son cosas que no pueden seguir pasando ni tolerándose. Hablé con la Policía para que me diera una mano y controlara en horas de la siesta para ver quienes ingresan sin permiso. En otros clubes no pasa. Ese beneficio es para los socios y jugadores con su correspondiente carnet. Creo que debe haber un respeto y a la gente no pudimos acostumbrarla a eso, por eso ahora, con un sistema de cámaras vamos a concretar tener mayor control. El club estará vigilado en todo momento”.

Asimismo dijo “Cuando se tiene este tipo de controles se toman otros recaudos. Un ejemplo de todo esto es que, veíamos a mujeres, muchas de ellas madres, que entraban a la sede del club y robaban focos. En la cancha de básquet, muchas veces, se dejó las canillas abierta perdiendo agua y eso, ya es maldad. La gente se tiene que acostumbrar que un club forma parte del pueblo, no pueden seguir pasando estas cosas. Ahora en más tendremos registro de todo ello”.

“Football está por cumplir 100 años y se debe cuidar el registro de la historia del club. Todo es parte de la institución, debemos cuidarla y tener un sentido de pertenencia”.

Por otro lado, en cuanto al manejo de perfiles falsos en redes sociales que utilizan nombres ajenos e involucran a personas e instituciones a través de los medios, Corona dijo “Me llegó la información y desde el principio, cuando inició esto de las cuentas truchas en donde utilizan el nombre y los colores del club, me pareció una gran falta de respeto hacia mi persona, hacia mi apellido, familiares y distintos integrantes de la comisión directiva de Football y colaboradores. Varias veces denunciamos esto y avisamos a socios y simpatizantes sobre algunas páginas que eran truchas y utilizaban para dañar, cosa de la que muchos se fueron enterando y dando cuenta. Mucha gente se confundía, la persona que manejaba la cuenta falsa pretendía ensuciar a gente de la comisión, por lo que fuimos informando a los socios. Nuestra página oficial no ataca ni ensucia a nadie, sólo se publica las obras que se están haciendo o se informa sobre otros asuntos del club y la comparsa. Ya hablamos con autoridades, también fui a la Fiscalía una vez, pero hasta el momento no se había iniciado nada en contra de esa cuenta, y ahora, al parecer la persona tenía varias cuentas falsas en las que se dedicaba a perjudicar a otros, nosotros seguiremos con los pasos correspondientes y veremos las medidas a tomar para seguir trabajando tranquilos. Los trabajos se hacen con transparencia y eso está a la vista”.

“Ahora empezamos un programa de radio que se llama Cuenta Regresiva, por los 100 años del club. Se reconoce el trayecto y el aporto de muchas personas que pasaron por la institución a lo largo de estos años. Estamos enfocados en eso y en todo lo positivo, por eso es que algunas cosas, aunque se quieran dejar de lado, terminan perjudicando porque tenemos familia a la cual le afecta que ensucien un apellido, una imagen. Estamos haciendo las cosas bien y vamos a tratar de que este tipo de situaciones ya no sigan pasando”, finalizó.