El director de Producción de la ciudad de Esquina, el Ingeniero Mauricio Papaleo, se comunicó a través de la Mañana de Noticias para contarnos respecto a las obras de plantación de árboles que se está realizando en zonas Sur de la Ruta Nac. 12 en la localidad y respondió algunas cuestiones sobre un caso de abigeato en el que parte del personal de la dependencia está involucrada.

Los trabajos de plantación (colocación) de las plantas y árboles ya están finalizados, lo que ahora restaría completar con los cercos perimetrales a cada una de ellas para protección. La plantación, cuya distancia de la ruta es de 4 metros, por niveles del terreno, fue autorizada por Vialidad Nacional.

Este proyecto de arbolada esta acompañado con la iluminación de la zona, pretendiendo urbanizar.

“Ya tuvimos robos de plantas, pero la idea es ir reponiendo y pedir a la ciudadanía que colabore”.

A su vez, el director nos contó que están proyectando par que Esquina cuente con un vivero municipal propio.

Por otro lado, en lo que refiere al caso de abigeato en el que parte del personal que trabajaba en Producción, estuvo involucrada y tras haberse visto el vehículo del área utilizado en el hecho delictivo, el director nos decía que “el día miércoles asistimos al Concejo con el director de Personal y el asesor Dr. Aloy de asuntos legales quienes hicieron un par de preguntas. El personal ya no se encuentra trabajando, han sido despedidos. En la investigación nos dijeron que la camioneta no se utilizó ya que no funcionaba, solo fue especulación de la policía tras haber estado estacionada en el domicilio de uno de los responsables en el momento en que fueron a apresarlo. Ya constataron que no hubo rastros en la camioneta, por tanto no se ocupo”.

Esta camioneta estaba asignada a uno de los choferes, para los trabajos de perforación, quien, como aseguró Mauricio Papaleo, ya no forma parte del personal, tras haber accionado fuera del margen legal.