Ing. Carlos Estigarribia: “Los pronósticos para febrero, marzo y abril, son por debajo de lo normal”

El Ing. Agrónomo del INTA Carlos Estigarribia en contacto con TN Esquina habló de la situación agropecuaria complicada que se encuentra el Departamento. Dijo: “Los pronósticos para este trimestre, febrero, marzo y abril las precipitaciones serán por debajo de lo normal, eso se viene registrando de esa manera, inclusive muy por debajo de lo normal. En el mes de febrero llovió solamente 30 mm, hubo zonas que probablemente llovió un poquito más, pero no son los requerimientos que tenemos para esta época del año. Es decir que tanto desde diciembre en adelante, diciembre/enero/febrero siempre estará faltando unos 100 mm, obviamente lo que nosotros tenemos como campo natural que tenemos para pastaje de la ganadería, no disponemos de ese campo natural porque no llovió los mm ideales para esa época”.

“Los pronósticos para Febrero, marzo y abril, son por debajo de lo normal. Para el caso de febrero nosotros normalmente contamos con 140 mm y solamente llovieron 30mm. En un cálculo grosero, para decirlo de alguna manera en Diciembre/enero/febrero nosotros necesitamos 500/600 mm. Cualquier cultivo que nosotros hagamos en esta época esa es el requerimiento de esos cultivos. Los requerimientos de cualquier vegetal son: temperatura, humedad y sol. Nosotros ahora tenemos mucha temperatura y radiación solar, lo que no tenemos es agua. El vegetal no va a salir a producir más hojas, más frutos o lo que sea porque no lo puede soportar, porque no tiene la cantidad de agua para nutrir a esa planta, por lo tanto todas las especies, están escasos, porque no tienen de donde tomar el agua para mantener inclusive lo que tienen. Estamos entrados en una época en que todos los vegetales se vienen secando. Esto se va a seguir dando en estos meses, según los pronósticos”.

“Los eventos de excesos y déficit son más seguidos. Si nosotros miramos el año 2013 que fue déficit, seguido a él desde el 14, 15, 16 y el 17 son excesos. Evidentemente lo único que tenemos que decir es que tenemos que trabajar son para ver de qué forma podemos medir las variables, de los vegetales, del estado del suelo que nos permitan trabajar con anterioridad, no trabajar sobre el evento, sino nosotros siempre vamos a salir a trabajar sobre el problema ya”.