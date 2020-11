La imagen es contundente y lleva a la odiosa comparación con lo ocurrido recientemente en Santiago del Estero con Abigail, o a Formosa con los innumerables casos. Una mujer con su pequeña beba fueron retenidas en el ingreso a Berón de Astrada (donde residen) porque habían estado en Corrientes. “Es inadmisible que haya funcionarios que no sepan (o no quieran saber) que el derecho a circular sólo puede ser restringido por las autoridades federales”, expresó el abogado Guillermo Chas, quien viralizó la situación.

“Aparentemente lo que pasó en Formosa, o el caso de Abigail en Santiago del Estero, no fueron suficiente para que Berón de Astrada no se maneje como un Estado Soberano. La foto de la mamá a la vera de la ruta y al sol con su nena también es icónica. Fue la que nos movilizó”, expresó el abogado Guillermo Chas, quien viralizó a través de sus redes sociales lo ocurrido el fin de semana en el ingreso a Berón de Astrada.

Chas, con domicilio en Caá Catí, patrocina además a un agente del SPP que pasa por la misma situación: trabaja en la Unidad 6 de San Cayetano y no puede ingresar a su casa en Berón.

“Es inadmisible que haya funcionarios municipales o provinciales que no sepan (o no quieran saber) que el derecho a circular sólo puede ser restringido por las autoridades federales. No estamos más en Fase 1. Tras 8 meses aprendimos que algunas medidas no son positivas”, dijo el abogado.

“Se pierde el sentido común pero lo más grave: se pierde el estado de derecho: el precepto básico de todo ciudadano dentro de un régimen republicano y federal”, agregó

“La mujer viajó con su bebita a Corrientes por cuestiones médicas… al volver no le quisieron dejar entrar”, sostuvo Chas.

“Esta mujer estuvo varias horas ‘tirada’ en la ruta. Terminó ingresando ‘de prepo’ y hasta fue intimidada de que iban a denunciar. El intendente cree que esta en un municipio del medioevo”, graficó el abogado.

“Presentamos un hábeas corpus por las personas que residen en esa localidad y que no pueden acceder porque “el Comité de Crisis” y el Municipio piensan que están por arriba de la Constitución”, dijo

