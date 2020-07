El domingo por la tarde se registró un gran incendio en una vivienda por calles Lamela y 25 de Mayo de la ciudad de Esquina.

El incendio se habría producido por el hogar que estaba prendido en esos momentos.

Ante el aviso por parte de vecinos, el cuerpo de Bomberos Voluntarios acudió hasta el lugar para corroborar y efectivamente se encontraron con el incendio que llevaba varios minutos consumiendo el espacio.

“Se consumió toda la parte del living, el comedor y cocina. Había muchos materiales de madera y libros, altamente combustible. Nos abocamos a tratar de apagar el fuego y mas tarde llegaron 2 dotaciones más. Trabajamos con 18 hombres y un cisterna con dos autobombas. Después de casi 1 hora pudimos controlar el incendio aunque se generó perdida de todo lo que había en el lugar” comentaba Gabriel Gutiérrez, miembro del cuerpo de bomberos, a través de un contacto telefónico con La Mañana de Noticias.

Afortunadamente no se lamentan victimas con este incidente y la pérdida no fue total, aunque una gran parte de la casa resultó perjudicada y consecuentemente no está en condiciones habitables.

“El fuego estaba avanzando para otras habitaciones de la casa y si continuaba podría haberse dado la pérdida total” finalizaba Gutiérrez.