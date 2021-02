En el transcurso de los últimos meses, la situación pandémica en el territorio correntino dio lugar al cambio de medidas preventivas y a modificaciones de las mismas.

Los permisos para circulación dentro del territorio provincial deben solicitarse a través de la página del Gobierno Provincial, ingresando a la plataforma disponible y completando un formulario con los datos requeridos. Los municipios no pueden autorizar este tipo de solicitudes.

El intendente municipal Hugo Benítez, en contacto con La Mañana de Noticias afirmó que “esto lo deciden por medio del comité de crisis y el centro de monitoreo, a medida que pasan los días y de acuerdo a la situación de circulación que pueda tener el virus. Para ingresar a la localidad debe comunicarse al 3777395970, donde van asesorando para poder ingresar”.

Por otro lado, la disponibilidad horaria para los comercios y el movimiento en la ciudad también sufrió cambios, reduciéndose hasta la 1:00, debido a los últimos casos de coronavirus que se han registrado, perdiendo la trazabilidad.

“Tenemos que ajustarnos nuevamente a esto, aunque lamentablemente no todos estén conformes con esto. La gente tiene que entender que ante nuevos casos la trazabilidad es distinta. Hay que ser serios en esto porque se puede perder el hilo”

Asimismo, Benítez comentó acerca de las carreras de caballos, cuyos organizadores vienen solicitando la autorización para el evento desde hace mucho tiempo, pudiendo obtener finalmente el permiso correspondiente de las autoridades.

“Por supuesto que no solo depende del comité de crisis local, sino que también depende de Policía y el comité de crisis provincial. Hay eventos cuya realización depende. En el turf, hay gente que vive de eso y están esperando poder trabajar, teniendo solo dos carreras en meses. Aunque haya gente que se enoje por ello, creo que hay que ser equitativos y solidarios. Hubo gente presente que respeto las distancias y utilizó barbijos. Los kioscos y comercios siguen atendiendo, sin embargo las carreras de caballos no habrán hasta dentro de varios meses”.

El servicio de transporte “puerta a puerta”, por el momento sigue inactivo, al igual que los colectivos de larga distancia, por directiva de autoridades competentes, el servicio que brindan solo es de paquetería.

En cuanto a este año electoral y político, Esquina buscará renovar sus autoridades locales, y respecto a ello, Benítez expresó “la actitud del gobernador no fue buena, no nos llamó a participar de en su último acto, y eso es faltar el respeto al intendente y a la ciudadanía. El gobernador hace más de un año que no llama, las llamadas que recibo desde provincia son sólo para actualizar los protocolos. Es mentira que respeta las instituciones”, finalizaba con la comunicación telefónica.