Ignacio Ocampo es el responsable de la Escuela de Mini Básquet del Club Rojiblanco y TN Esquina tuvo contacto con él, quien comentó las actividades que ya terminan. Dijo: “Está concluyendo ya la etapa de la Escuela de Mini Básquet del club Santa Rita. No fue uno de los mejores años en lo que fue el Mini básquet. El tema del Puente nos perjudicó prácticamente a todos los clubes, no pudimos salir mucho de la ciudad salvo que por allí alguna ciudad de Entre Ríos, pero tampoco mucho. De todos modos los chicos no dejaron de venir nunca a divertirse dentro de la cancha. Contento y terminando la última semana de la Escuela de mini básquet”.

En lo referente a la Primera División hoy me toca jugar con la camiseta de Esquina Foot Ball Club. Estamos jugando tanto el torneo local donde estamos punteros, como para el torneo Provincial donde no venimos muy bien, pero no se nos está dando nomás lamentablemente, el lunes pasado perdimos contra Antorcha de Saladas, la verdad que era un partido para ganar para ponernos a punto de la clasificación, pero todavía estamos a tiro de eso. Nosotros estamos con tres partidos menos que el resto por el tema del puente”.