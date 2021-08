Próximos a las elecciones de la provincia de Corrientes, los distintos candidatos y espacios se preparan para la elección de gobernador y legisladores.

Para muchos, se trata de una elección de mucha importancia, considerando el contexto de pandemia como así también que desde el ámbito político, por primera vez la compulsa provincial se polarizó con la presentación de dos fórmulas que competirán en un esquema bi- aliancista que incluye en total a 55 partidos políticos.

En contacto telefónico, el referente radical y nuevamente candidato a la intendencia local, el ex intendente Humberto “Pipo” Bianchi, habló con La Mañana de Noticias para abordar sobre esta elección provincial que marcaría mucho el paso para las próximas elecciones municipales en Esquina que se darán en el mes de noviembre.

“Nosotros somos un equipo de trabajo social y político y sabemos el grado de aceptación que tenemos en la sociedad, pero también sabemos que hay otros efectores sociales y políticos trabajando, por lo que debemos abocarnos a la tarea de elaborar una propuesta superadora. Estamos constantemente en contacto con la gente y uno toma conocimiento de lo que opina el ciudadano de Esquina. Conocemos muchos reclamos hacia la gestión actual, muchos planteos de gente que no está conforme mayoritariamente, esto nos hace pensar que la situación nos obliga a trabajar, elaborando un proyecto amplio en donde todos podamos sentirnos cómodos y podamos discutir y tratar sobre una Esquina mejor. Hubo una pérdida en calidad institucional importante que se traduce en la falta de vínculo con el gobierno provincial”, señaló Bianchi.

“Esto hace que nos obligue a pensar en una estrategia que nos ponga a nosotros como alternativa electoral de cara al 14 de noviembre. No obstante eso, estamos fuertemente relacionados con el gobierno provincial, con el propio Gustavo Valdés y con todo el equipo de trabajo. Formamos parte de este equipo de trabajo político y estamos obligados a ser absolutamente responsables- desde el punto de vista político-, hay que elaborar estrategias para que este domingo 29 la ciudadanía correntina se pueda expresar y nos acompañe en nuestra propuesta. Creo que así es como debemos actuar”, agregó.

Asimismo, comentó “En su momento hicimos las cosas mayoritariamente bien, también nos hemos equivocado en infinidades de ocasiones, pero creemos que hay un balance favorable, estuvimos casi siempre a la altura de las circunstancias, acompañando a la gente por medio de las instituciones con acciones específicas. Gustavo Valdés significa un modo de hacer política para que llegue a toda la ciudadanía, y es eso lo que nosotros también debemos elaborar para que Esquina de un salto de calidad institucional enorme. Podemos seguir con el proyecto del Parque Industrial, planes de viviendas y otras obras que se rechazaron por parte de este gobierno municipal actual”, afirmando su candidatura como intendente para las elecciones en noviembre y sintieno el apoyo del espacio que conforma y la sociedad esquinense.

“Aunque no lo diga, creo que estoy a consideración y en un grado de aceptación importante. Creo que acá, lo que es para destacar y poner en relieve es que nosotros conformamos un equipo de trabajo de hombres y mujeres que podrán hacer posible todo este proyecto que nombre anteriormente. La política debe ser interpretada como un acto de servicio, yo estoy en política para servir a la comunidad y no para servirme según el espacio que puedo ocupar, somos servidores sociales. Si vuelvo a ser intendente voy a ser el intendente que ya fui, la gente no cambia de un día para otro, como así también las acciones”, acotó.

“No se trata sólo de ‘Pipo Bianchi’, sino que también hay un equipo que quiere trabajar para revertir la situación actual. Me acompañan muchos efectores políticos con una idea de política de servicio no del facilismo o clientelismo, sino de compromiso comunitario y de hacer bien las cosas”.

“Pienso y aspiro a que la UCR llegue a una definición., que los sectores mayoritarios puedan ofrecer un solo candidato y potenciemos así a la estructura partidaria”, consideró, finalizando con el contacto.