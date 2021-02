El gobernador de la provincial, Gustavo Valdés, se encuentra bajando línea de su gestión política en la localidad de Esquina, poniendo en primera instancia aquellos problemas que la coyuntura demanda de manera urgente.



Para hablar sobre esto y las acciones que se diagraman con distintos actores sociales de las localidades correntinas con el equipo de gestión provincial, el referente radical, Humberto “Pipo” Bianchi, visitó el estudio de La Mañana de Noticias.



Por ahora, Esquina está atravesando una etapa de fomentación de entidades e instituciones, donde el gobierno de la provincia apoya y acompaña, para atender a las demandas-principalmente en salud- que la comunidad prioriza, teniendo en cuenta el marco que se generó con la pandemia.



“Hay sectores que fueron muy golpeados por la pandemia, hay personas que pasan por una situación difícil y es por ello que aparece en la agenda ministerial estas entidades. Como dije a varios referentes locales, esta es una primera bajada del área de Planificación pero no será la última. Ahora tengo pendiente una reunión en Corrientes en donde se verán cosas que están pendientes, como materiales utilitarios para el cuerpo de Bomberos y una unidad de traslado, resolver la gestión del futuro centro de rehabilitación y contención, en donde se pretende actuar con los distintos efectores. La idea es que no sólo sea un lugar sino un espacio para la gente que quiera trabajar. Los problemas no tienen color político. Asimismo, en Libertador, una vez que se cuenta con el edificio del Hospital, se necesita un equipo médico que compenetre y para eso hay que proponer, trabajar y eso no es fácil. Hay que traer profesionales de la salud y ojalá que se pueda lograr” expresó Bianchi, sosteniendo la importancia de contar con una guardia médica que se acomode a la demanda de la salud pública.