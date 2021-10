En comunicación telefónica, el candidato a intendente y médico integrante de las atenciones de salud dirigidas desde el Ministerio, Humberto “Pipo” Bianchi, habló sobre el operativo de salud que se realizó en la mañana de este martes en el paraje Santa Librada y por la tarde en el barrio Bicentenario.

“Puedo decir que con esta nueva normalidad se cuenta con la presencia y el apoyo logístico del Ministerio de Salud de la provincia, vienen a fortalecer el trabajo de terreno que venimos haciendo desde hace tiempo. Lo bueno es que hoy, luego de la situación epidemiológica que nos tuvo a mal traer, podemos controlar y hacer este tipo de actividades en beneficio de la gente, contando con epidemiólogos, oftalmólogos, ginecólogos y un recurso humano capacitado en el área de salud, lo cual es fundamental”, afirmó Bianchi a inicios del dialogo.

“Estos trabajos de terreno son una maniobra de inclusión y consideración con un determinado sector de la comunidad correntina en donde mucha gente recibe con mucha felicidad este tipo de atención. Yo he recorrido parajes y hasta en lo más recóndito con estos operativos cuando recién me había recibido y es una maniobra de inclusión. Hoy estuvimos trabajando con todo un equipo de salud con el que hicimos hisopados, pruebas de laboratorio, vacunación y otras actividades que llevamos adelante, siempre con recaudos al momento de llevarlas a la práctica, sabemos que el Covid está controlado, pero todavía no ha desaparecido”, agregó, asegurando que en las atenciones recurren alrededor de 200 personas a las distintas consultas.

“Esto es muy bueno porque, teniendo en cuenta la dificultad que a veces se presenta para trasladarse hasta el Hospital, esto de acercarse a la gente es un buen beneficio. El recurso humano capacitado y técnicamente preparado con el que cuenta nuestro hospital y el Banco Central de Sangre está encargado de la colecta de sangre en estos operativos, además de generar la detención de enfermedades tales como el cáncer, lo cual es importantísimo. Si las enfermedades crónicas se detectan a tiempo se pueden tratar mucho mejor”, indicó, finalizando con la comunicación.