El referente radical y del gobierno provincial, Humberto ‘Pipo’ Bianchi, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para comentar sobre algunas actividades sociales que se encuentran levando a cabo junto a un equipo de trabajo.



Si bien muchas actividades y tareas se han habilitado en el marco de esta pandemia, ‘Pipo’ Bianchi expresó que considera igualmente importante asistir en distintos parajes y sectores de la localidad con un equipo de profesionales y trabajadores de distintas áreas.



“Hay mucha gente que tiene dificultades para transportarse, por ello acercamos ayuda con algunos trámites, acercamos fármacos, llevamos atenciones veterinarias y hacemos castraciones y vacunación a mascotas. También vamos viendo asuntos de salud, nos importa mucho la atención médica-odontológica.



“Es importante la formación de equipo. Hay personas con las que venimos trabajando desde el 2005. También es importante diferenciar la salud de la política. Al momento de realizar estas tareas no llevamos ningún distintivo” expresó al respecto y anunció “mañana estaremos en el Paraje Cuchillas asistiendo en salud durante toda la jornada”.



Los operativos de salud se llevan adelante semanalmente, trabajo conjunto que realizan con el coordinador sanitario Julio ‘Bile’ Bianchi en distintos puntos de Esquina, efectuando, a su vez, trabajos de prevención.



Asimismo, bajando en línea política, sobre su posible candidatura para las elecciones 2021 manifestó “debemos trabajar por el fortalecimiento del Gobierno Provincial, nos debemos a eso, y esto de por si trae el fortalecimiento de la figura de Gustavo Valdés. En cuanto a los posicionamientos individuales, sectoriales y partidarios seguramente van a estar conscientes de una estrategia de trabajo y de mediación para recuperar un gobierno local. En esto hay mucha gente que coincide conmigo. Hay que trabajar para recuperar la consideración mayoritaria del electorado de Esquina”.



Según algunas encuestas que se llevan a cabo, un gran número de votantes pone a Humberto Bianchi en primer lugar para encabezar la recuperación del gobierno municipal, y frente a esto, Bianchi expresó tranquilidad y afirmó que “no hace falta que se nos digan los errores que hemos cometido, uno hace autoanálisis y reconocer lo que se debe corregir, tampoco creo que deban aplaudir a cada gesto bueno que podamos hacer. El hecho de que hoy se lidere una encuesta muestra que una gran parte de la gente aprueba una gestión municipal en la cual me ha tocado la conducción. Es importante el aprobado de la mayoría y que la gente tenga memoria” y continuó “me preocupa que no tengamos una figura emergente, pero eso ya no es mi responsabilidad. En lo que a mí respecta, insto a los chicos que se preocupen mas por los trabajos y agudicen sus ingenios. Hay muchos que se están capacitando para estar a la altura del municipio actual. Hay muchos chicos que vienen moviendo, no soy solo yo”.



Delinear las posibles soluciones que se puedan ofrecer desde la estructura del Radicalismo y poner de acuerdo puntos básicos es algo a tener muy en cuenta para Bianchi al momento de encarar a las próximas elecciones locales, manteniendo, a su vez, la consolidación de la estructura provincial ECO.