El miércoles, se llevó adelante la Convención Provincial Partidaria de la Unión Cívica Radical en donde a través de zoom, participaron distintos convencionales.

En comunicación telefónica, el Dr. Humberto “Pipo” Bianchi, referente de la UCR a nivel local y provincial, comentó sobre los temas abordados y el proyecto definido para las elecciones municipales que se llevarán a cabo en los próximos meses. Asimismo, el Dr. Bianchi contó sobre su estado de salud luego de haber sido detectado positivo en Covid 19.

“Esta posibilidad estaba dentro del bolillero, esta vez me tocó a mí, como le pasa a muchos prestadores de servicio que están expuestos. El acompañamiento y los buenos deseos ayudan mucho a pasar esto. Estoy pasando por un cuadro gripal leve que me mantiene aislado y estoy siguiendo todas las indicaciones médicas de colegas. Sabemos que tenemos que trabajar y buscar el sustento, hay un sin número de actividades que se tienen que dar pero por más que protocolicemos hay situaciones que generan los números de casos que existe. Hay que extremar los cuidados y seguir cuidándonos. En mi caso, me cuidé, pero no sé dónde contraje el virus ni en qué circunstancia”, aseguró.

Por otro lado, en cuanto a la convención política dijo “Hay que reconocer que la UCR es un partido horizontalista casi de corrido y en algunas circunstancias se trastoca de verticalismo por algunas cuestiones de orden. En esa continua los dirigentes nos ponemos en pie de igualdad y consideramos distintas posturas, casi siempre llegamos a un acuerdo. En el día de ayer, a través de zoom y los distintos medios de virtualidad ocurrió esto. Logramos a una unanimidad en la idea de que Gustavo Valdés es el indicado para representarnos, un hombre formado, desarrollado en la fila de nuestro partido, con doctrina no ´solo dentro de la UCR sino también hacia el servicio, de amplia militancia y, por supuesto, se logró el consenso para ir por un nuevo mandato de Valdés. También quiero aclara que la alianza es una de las más amplias de la historia y queda abierta para otras estructuras que quieran sumarse, respaldando la figura de Valdés”.

“ECO es un espacio amplio que permite la participación. El propio Gustavo Valdés es un hombre moderado con una gran visión en la acción política. Es importante que todos aquellos que compartan esto estén acompañando su candidatura”, agregó.

En cuanto a los trabajos que desempeña desde la línea de su candidatura como intendente, Bianchi comentó “Nosotros venimos trabajando junto con lo que se espera a las elecciones provinciales. Tenemos una contingencia electoral cerca y hay candidatos potentes capaces de continuar la gestión en beneficio de los correntinos en ara de la modernización, en ara de la reforma del estado y en lo que hace el voto joven. Estamos trabajando con el gobernador e distintos ámbitos que son intereses para la sociedad y para nosotros”.

“La sociedad pude ver durante los últimos años, nuestro espacio va detrás de un proyecto no de un candidato, va detrás de una idea, no de una persona. Quizá estamos en consideración por algo bueno que habremos hecho por el pueblo de Esquina, pero debemos seguir trabajando desde el lugar que nos toca. Hay una sociedad esquinense que espera otra cosa y lo demanda, y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancia. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para lograr una unión para lograr el objetivo de recuperar el municipio de Esquina. Las pretensiones a tener en cuenta deben ser de la sociedad”.-