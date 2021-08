El candidato a intendente por Pueblo Libertador desde la Alianza Vamos Libertador, el actual vice intendente Humberto Osorio, habló en La Mañana de Noticias para comentar sobre cómo avanzan en los últimos días de campaña, de cara a las elecciones del domingo, 29 de agosto.

“Estamos ansiosos esperando el día domingo para poder ir a votar tranquilos y que la jornada sea buena. Este jueves vamos a tener cierre de campaña en Libertador, a partir de las 17:00 nos vamos a juntar en el bulevar del pueblo para dar el cierre y agradecer por esta campaña. Estoy seguro y confiado de que el 29 vamos a lograr la victoria en Libertador. En todas las recorridas que realizamos y en los eventos, la gente estuvo y se comprometió. No fue fácil salirme del partido para convertirme en candidato y la gente sintió cierta presión por eso, pero día a día fuimos creciendo y la gente se fue animando y creyendo en nuestro proyecto de gobierno que, gracias a Dios y al apoyo de Valdés vamos a poder despegar en muchas cosas”, expresó Osorio a inicios del contacto.

“El apoyo del gobernador hacia los dos candidatos hace que esto sea más difícil, la sensación es extraña. Yo seguiré siendo vice intendente hasta diciembre y por actos institucionales debo seguir estando, pero creo que con esta campaña que hicimos vimos mucho apoyo de la gente”, agregó.

Por último, finalizando con la comunicación, Humberto manifestó “Estamos muy tranquilos, el recibimiento de la gente es muy bueno. Se pide el cambio a gritos, el gobierno anterior es una familia que está detrás y es eso lo que ya no se quiere, están cansados de eso. Estamos en la recta final pero no podemos bajar los brazos. El día jueves es el cierre de campaña pero hay que seguir visitando a los vecinos. Se espera que el día domingo pasemos una jornada sin complicaciones. Entendemos que hay fanatismo por ambos lados, pero hay que hablar de proyectos y no entrar en ciertos juegos o peleas, la verdad queremos pasar un día tranquilo. Más allá de quien gane el domingo, se debe gobernar para todo el pueblo. Nosotros tenemos las mejores intenciones para el pueblo”.-