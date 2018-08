El Dr. Humberto Bianchi habla en contacto con TN Esquina. Dijo: “Estuvimos acompañando a nuestro gobernador y avanzando con algunas acciones que tenemos para llevar adelante aquí en Esquina. Tema del sector productivo, tema del enripiado de nuestras rutas. Ayer fue muy oportuno compartir con Osella”.

“Lo que no se hicieron en 50 años no se va a hacer de un día para el otro. Se hizo la 30 y la 31 y se tiene pensado hacer la 152, la 59, la 66. Eso está incorporado y estuvimos hablando con el responsable del Ministerio de la Producción, con el propio Ing. Vara y a pesar de la debacle en la cual se encuentra nuestro país y las metas propuestas para este año se van a cubrir, es la proyección de obras del mandato de Gustavo Valdés. Se tiene pensado cubrir las redes troncales”.

“Van a haber rutas provinciales que no se van a cubrir pero las principales rutas provinciales en todo el territorio se van a trabajar. Para que tengan una idea Goya y Esquina está cubierto el mapa. Lo que debemos desear es que de esta situación financiera del país no se agrave aún más. Nosotros estábamos yendo hacia lo que es Venezuela hoy, cuya situación social es de profunda desolación. Nos estaban separando del resto del mundo, tenía un eje Irak, Venezuela, Argentina y no se puede acomodar y se agudiza aún más”.