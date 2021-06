En los estudios de La Mañana de Noticias, Dr. Humberto “Pipo” Bianchi, referente y dirigente radical, habló con nosotros sobre distintos temas y abordamos, principalmente, del ámbito político de cara a las elecciones municipales y provinciales. En los próximos meses.

En la Unión Cívica Radical, entre los once dirigentes integrantes del comité, se postula a dos candidatos. Por un lado, un grupo mayoritario sostiene la candidatura de Arnoldo Rohner y por el otro, un grupo menor, la del Dr. Humberto Bianchi. Por ahora, el comité mantiene diálogos e intenta llegar a un acuerdo. Estas dos posturas deben consensuar en el transcurso de estos días para definir a un solo candidato que represente a la UCR y a ECO dentro de la oferta electoral.

“A mí, lo político, por más que estemos con tambores anunciando entrar a la cancha, tengo que aclarar que me interesa, más que ser candidato, conformar el equipo de trabajo para Esquina. Tenemos que tener un equipo plural, íntegramente abocado desde los distintos sectores el ámbito municipal a trabajar por la ciudad. Esto tiene que ser el factor unificador. No solamente es el intendente, muchos tienen responsabilidades. Lo sabe el gobernador y también mucha gente que habla conmigo, mi intención es conformar ese equipo, del cual va a salir un candidato. Mi nombre va a estar puesto, pero se determinara en un plazo no mayor a 30 días porque los tiempos corren y deberá definirse”, expresó Bianchi.

“La política es una actividad muy noble cuando está representada por personas preocupadas por el bien social y común, y quiera elaborar estrategias en conjunto para el desarrollo y crecimiento de una sociedad determinada. Si la mayoría pensamos así vamos a arribar a una instancia. Para ser candidato hay que tener acompañamiento de la gente, compromiso social y tener adhesión. En este sentido estoy muy tranquilo, dialogo con gente de distintos sectores y particulares que pretenden conformar el equipo que trabaje por una Esquina mejor, que se ocupe de las problemáticas”, agregó.

“El cuadro de crisis sanitaria nos obligó a un repliegue, estamos en diálogo permanente con varios efectores. Las ambiciones personales o sectoriales no están mal, pero el modo en que quieran concretar eso debe ser de manera correcta y no forzando. Nosotros, cuando empezamos a juntarnos, puse a consideración que habláramos de proyectos, no de candidaturas, pero también sé que se vienen tiempos de definición. Creo que el camino se allana cuando se coincide en proyectos”.

“Cuando hablamos del tema político local, yo hable hace años con nuestro gobernador que me pidió que lo acompañe en Corrientes, pero yo decidí quedarme a trabajar en Esquina, también le dije que quería seguir trabajando en política más en lo local que en lo provincial. Cuando las cosas no comenzaron a hacerse bien, le dije que a mí me interesaba ganar y recuperar a Esquina. Cuando él me pregunta si quiero ser candidato a intendente le aclaro que lo que me interesa es recuperar el gobierno, si me toca representar a un determinado sector político quiero hacerlo por el que mejor considerado esté, porque para ganar se necesita de un candidato que tenga mayor aceptación social”.

“Creo que el candidato se va a definir por los esquinenses”.-