Tras llevarse adelante una jornada electoral este domingo 14, la fórmula del oficialismo “Siempre con vos”, encabezada por Hugo Benítez y Carlos ‘Tanti’ Bianchi, obtuvo un triunfo historio con un gran caudal de votos de esquinenses.

En contacto telefónico, el intendente reelecto, ganador de estas elecciones, Hugo Benítez, dialogó con La Mañana de Noticias para comentar sobre cómo continuará con un nuevo mandato en puerta.

“Estoy muy contento con el resultado, obviamente quiero agradecer a todos los que nos votaron pero, a los que no también, está claro que debemos seguir trabajando por el crecimiento de nuestra ciudad y seguir juntos. Yo convoco a las otras dos fuerzas para seguir trabajando durante estos años y hacer cosas por las que la ciudadanía viene esperando y pidiendo desde hace mucho. Estoy en esa postura, no tengo rencores con nadie, las elecciones ya se dieron y se eligió nuevamente por intendente, un nuevo vice y concejales. Debemos trabajar juntos porque es eso lo que nos debe sostener sin grietas para crecer como ciudad. Vamos a seguir trabajando en las distintas áreas para aportar en lo que esté haciendo falta y seguir con las obras en distintas zonas”, expresó Benítez a inicios del dialogo.

“El porcentaje alto que obtuvimos es porque el pueblo valora lo que se hace. Lo que venimos haciendo en poco tiempo es lo que la gente viene pidiendo desde hace años. Creo que se volcaron a votarnos por las cosas que hicimos y estamos haciendo. Esperamos mejorar la relación con el gobernador, es más, nunca tuvimos una mala relación pero, vamos a tratar de consensuar más por la ciudad. Soy un tipo que respeta las instituciones, también necesito el aporte de la ciudadanía para continuar generando recursos municipales para seguir con estas obras, queremos mejorar la calidad de vida, pero se deben regularizar también los impuestos, no imponemos, solo invitamos a que se genere esa costumbre en los ciudadanos”, agregó.

Asimismo, Benítez expresó “Las ciudades crecen en base al aporte de todos y a través del diálogo para resolver las problemáticas. Hay mucha gente que paga impuestos de automotor en Libertador pero vive acá, y no tengo nada en contra, pero con eso estamos perdiendo coparticipación ciudadana, siendo que acá podemos buscar la solución a los problemas o inquietudes dialogando con el ciudadano”.

En cuanto a su nuevo compañero para encarar la nueva gestión, dijo “A ‘Tanti’ lo respeto mucho, él es un hombre de la Unión Cívica Radical, muchos radicales lo votaron porque es un joven que sabe y tiene mucho carisma, aunque lo atacaron bastante. Nunca se tuvo la cantidad de votos que tuvimos ayer en Esquina. Con ‘Tanti’ que va a trabajar directamente con provincia y yo con nación, juntos tenemos que hacer una ciudad mejor. Yo no tengo problema en hablar y trabajar junto a la oposición, no tengo nada en contra de nadie” y continuó “Quienes quieran trabajar y acercarse para proyectar tiene el espacio, yo pienso en la mejora y crecimiento y eso incluye a todas las áreas, como el turismo, el cual hay que potenciar. No tengo problemas en trabajar con Rohner, seguro que sabe mucho más de Turismo que yo. Con Carlos Oviedo tampoco tuve problemas, es un chico con mucha potencialidad en política, pero tiene que mejorar muchas cosas que ya se las he dicho y se las volveré a decir porque son los más jóvenes el futuro. Hay que superarnos de manera unida. Tenemos que ponernos la camiseta de Esquina todos y poner muchas cosas en marcha”, y finalizó “Posiblemente haya cambios en el gabinete pero, es algo que todavía hay que dialogar y estamos viendo. Seguramente habrá algunos cambios pero, estoy cómodo con el equipo de trabajo tenemos. También quiero decir que, no me equivoqué con los concejales que elegí”.-