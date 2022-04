El móvil de “La Mañana de Noticias” pudo entrevistar al Intendente Hugo Daniel Benítez, sobre el proyecto de creación de una Dirección de Carnaval en el Municipio.

– Buenos días Intendente, quería consultarle sobre la semana pasada, se comenzó hablar lo que sucedía en el Concejo Deliberante, un proyecto del Concejal Mancini, para la creación de una dirección de carnaval municipal. La pregunta es: ¿Usted va a crear la dirección municipal de carnaval?

– Es como dijo el Concejal Ramírez, para crear una dirección tiene que mandar un proyecto el Ejecutivo al Legislativo y el Legislativo debe aprobar.

No deja de ser importante, seguramente en el futuro vamos a hablar con los presidentes de cada una de las comparsas y si ellos están de acuerdo a colaborar con esto, seguramente lo vamos a poner en práctica.

Depende de ellos, ya que son los actores principales de esto. Crea esa dirección va a implicar seguramente, traer enseñanzas y oficios para jóvenes a futuro, para poder saber armar los trajes y demás, y a futuro va a traer trabajo.

– ¿Usted me está diciendo que va a crear una dirección de carnaval?

– No, no. Te estoy diciendo que voy a hablar primero con los responsables directos, que son los directivos y dirigentes de cada una de las comparsas.

Como te digo, yo me entero después, porque fue iniciativa de un concejal.

– Eso generó un poco de enojo en la sociedad.

– Eso trae un oficio, como la pesca, también es un oficio. Ser guía de pesca no es para cualquiera, y armar un traje, los espaldares y eso que necesitan las comparsas, para más de cien integrantes

Nosotros no nos fijamos solamente en el carnaval, sino en los jóvenes que pueden aprender esos oficios de poder armar trajes y demás.

También hay otras cosas como el diseño y demás, que se pueden aprender y traer una profesión a futuro para varios chicos que hoy están sin trabajo. Eso no quiere decir que ya lo vamos a crear, sino que vamos a empezar a estudiar y a dialogar y pensar con los distintos actores principales de los carnavales, que son los dirigentes de las comparsas.

No te olvides que vinieron personas de corrientes y de otros lugares, para dictar talleres para confeccionar trajes. No sería descabellado armar algo así a futuro

– Pero para hacerlo, ¿Se necesita crear una dirección en carnaval municipal?

– Por eso te digo, eso lo vamos a analizar. No quiere decir que ya se va a crear la dirección. Eso tiene que salir del Ejecutivo. Yo me enteré después que presentó el Concejal Mancini. Nosotros tenemos que analizar la y después hacerlo. No hace falta, tal vez, crear una dirección, pero no deja de ser importante para poder brindar talleres a la juventud para futuros oficios.

– La creación en sí de una nueva dirección, incluye ser parte del gabinete del Municipio. Pero para eso ya hay una comisión de carnaval, ¿No?

– Por eso te digo, hay que analizar sobre la creación de la dirección o directamente hacer periódicamente talleres para que los chicos y los jóvenes puedan aprender a tener un oficio, tan importante como es el tema de armar los trajes como dije anteriormente.

Hay mucha gente que está en una comparsa y paga mucho afuera para que le hagan los trajes y tal vez eso le pueden hacer acá en Esquina.

Por eso tenemos que seguir dialogando con las comparsas y sus dirigentes. Hay mucha gente valiosa en todas las comparsas, que saben mucho sobre este tema y seguir hablando. Algunos están de acuerdo, algunos no y del diálogo saldrá lo mejor para nuestra ciudad de Esquina y para su carnaval.