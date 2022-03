Hablamos este miércoles con el Intendente de la ciudad, el Prof. Hugo Benítez sobre la renuncia del tesorero Martín Álvarez Gatti.

– ¿Qué nos puedo decir usted acerca de la renuncia a la tesorería del Municipio del contador Álvarez Gatti?

– Es una pérdida muy importante para la gestión, pero por supuesto que nosotros lo comprendimos a Martín, primero está la salud antes que nada y más cuando se trata de un familiar.

Yo lo venía reteniendo desde hace un mes, pero vemos que la cosa se pone cada vez más fea y uno tampoco puede ser egoísta y no ser humano, en atender los reclamos de él. La cuestión pasa por ahí, no pasa por lo privado, va seguir trabajando en los momentos libres que tenga.

Por supuesto va a ser bienvenido, va a seguir trabajando con nosotros, como lo dijo. Va a asistir a la jura el nuevo tesorero. Ayer estuvo a la tarde en casa y lo comprendí, no hay otro motivo y él habló ustedes ycon otros medios que no hay otra causa que no sea este problema de salud.

– Él dejó en claro que no era un problema político y administrativo. A usted ya se lo venía diciendo hace bastante tiempo sobre su problema personal y familiar por el que estaba pasando, por el cual quería tomar esta decisión de renunciar. Nos decía que en la función pública y que estar al 100% dedicarle tiempo y él no se encontraba hoy de esa manera.

– Esto es así, te lo corroboro yo porque es así. Como te dije, yo lo venía reteniendo hace un mes. En estos casos, uno no quiere ser culpable de lo que pueda pasar el día de mañana. Hay que preservar la salud ante todo.

Es una persona humana, muy excelente, lo ha demostrado estos cuatro años que estuvo con nosotros, pero bueno, en los momentos libres va a seguir estando. Las cosas que él vea de afuera, va a venir a aconsejarnos, así que no hay nada administrativo ni político, es un problema muy personal de ellos y de salud. Por eso es muy comprensible lo que nos pidió y por supuesto tenemos que aceptar

– Sabemos que ese puesto es un eslabón muy importante en la gestión, ¿Ya tiene en mente quién va a ser su reemplazante?

Estamos hablando, ya tenemos una idea. No te puedo decir quién, pero va a ser una persona que sea capaz y que tenga experiencia en la gestión pública. Vamos a elegir lo mejor para que siga los pasos de Martín, con mucho profesionalismo, mucha transparencia y mucha austeridad.

También está Cristian, qué es el secretario de Hacienda y el grupo de Contadoras que está llevando la parte financiera y ya tienen vasta experiencia y también son profesionales. No deja de ser importante el tesorero, pero ya tenemos un grupo que viene trabajando hace rato. Es por eso que, por ese lado me quedo tranquilo.

Todavía no tenemos el sí definitivo, pero lo vamos a ir hablando en el transcurso de hoy y del día de mañana que es feriado. Tenemos que hablar con el grupo de contadores que se quedan, y mostrarle la forma en la que se está trabajando. Es una parte muy sensible y delicada y tiene que ser alguien de mi total confianza.

– ¿No tiene el si todavía de esta persona?

– No todavía no tenemos el sí, pero hoy vamos a hablar y si es positivo, en el transcurso de esta semana, entre el viernes y el lunes ya estaría jurando.