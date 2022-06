El móvil de “La Mañana de Noticias” pudo entrevistar al Intendente de la ciudad, el Prof. Hugo Benítez, sobre las gestiones que realizó en su viaje a Capital Federal.

– Intendente, ¿Cómo le fue en su viaje a Buenos Aires?

– Contento por el trabajo que venimos haciendo para nuestra ciudad. No es fácil estar codo a codo con 2300 intendentes que llegan todos los días, a los distintos ministerios y lograr cosas importantes para Esquina.

Tenemos que viajar otra vez esta semana o la otra, pero tenemos que estar y seguir haciendo gestiones para nuestra querida Esquina. Faltan muchas cosas por hacer, hay cosas que se están haciendo pero sabemos que falta mucho y la demanda de cada uno de los ciudadanos son muchas.

– ¿Cuáles son las gestiones que se realizaron en su viaje?

– Estuvimos con otros intendentes y pedimos una audiencia con el Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis. Nos atendió, le pedimos varias cuadras de pavimento en nuestra ciudad y por supuesto que accedió. Tenemos que hacer un proyecto bastante ambicioso, no sé si nos ayudarán con diez, veinte o treinta cuadras, pero tenemos que ir haciendo. A Esquina le faltan muchas cuadras de pavimento, hay muchos vecinos que hace doscientos años que viven sin asfalto.

Tenemos que ir mejorando la calidad de vida de todos los esquinenses. Luego fuimos a Seguridad para poder conseguir potenciar el trabajo que estamos haciendo, en un centro de monitoreo acá en Esquina, con cámaras. Tenemos que brindarle más seguridad, más allá de que las luminarias que también es un factor importante, pero con cámaras nos vamos a sentir un poco más protegidos.

Luego están los trabajos de ENHSA, ya pasamos el comunicado a los directivos de ENHOSA para avisarle que comenzamos la construcción del tendido de agua y cloacas.

Creemos que Katopodis va a estar en la inauguración del puente, en agosto. Vamos a ver si puede venir con la comitiva para inaugurar el puente.

Hablamos también para continuar el 50% de la costanera, ya estamos rompiendo allá abajo en la calle Pujol, estamos por dejar bien, ya que cuando cae el agua en las tormentas fuertes cae bien en los sumideros que ya están hechos y no deteriora lo que ya está terminado.

Luego viene la parquización y las luminarias que va a quedar muy lindo, un lindo lugar de esparcimiento para todos los esquinenses.

También estuve Yacyretá firmando un convenio entre Yacyretá y los intendentes que estuvimos, ya que va haber una cooperación de la entidad binacional, hacia los municipios con respecto a la energía y con respecto también a la parquización, juegos para las plazas, muy lindos juegos. Algunas ciudades ya llevaron, nosotros como estamos lejos, ellos nos van a repartir y son aparatos de gimnasia y juegos para chicos.

– Intendente, ¿Cómo es usted recibido en el justicialismo provincial?

– El Justicialismo sabe muy bien cómo se está trabajando acá en Esquina, no solamente para el justicialista, sino para toda la comunidad cómo debe ser, y trabajamos con muchos chicos que no son Justicialistas.

Creemos que van a aportar para el crecimiento de la ciudad, no nos encerramos en una ideología, sabemos que somos trasversales y esa es la forma en la que tengo yo para salir adelante en estos momentos cruciales.

Tenemos que salir todos juntos en este momento difícil del país. Yo los convoco a todos y los escucho, la mayoría de los que me aconsejan y mis amigos no son justicialistas y los escucho. Cuando salgo a caminar y ando por distintos lugares, escucho a cada vecino, hemos hecho obras en casi todos los lugares de Esquina, como dije anteriormente, falta mucho pero ellos saben cómo yo trabajo y como pienso.

No me encierro solamente las ideales del justicialismo, yo hablo con los demás dirigentes de otros partidos y las distintas voces hacen que me enriquezca y me hacen ver esos lugares que tal vez no estoy viendo y tratamos de hacer las cosas en común. Acá están las puertas abiertas para todos.

Si me toca ir a la provincia como diputado o senador, porque eso es lo que se está diciendo, seguramente voy a estudiar muy bien la propuesta. Y sino, seguiré acá, terminaré mi mandato y le dejaré mi lugar a algún joven o alguien que pueda elegir la ciudadanía.