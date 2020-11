En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de esta semana se trataron varios proyectos, entre ellos, la creación de una Oficina de Empleo en la localidad y algunos comentarios que vertieron en este medio.

En comunicación telefónica con el intendente municipal, Hugo Benítez, dijo “es una gran oportunidad que nos vamos a perder los esquinenses por algunas negligencias y autoritarismos. El vice intendente cree que es el intendente, con todas esas falsas acusaciones que está haciendo y siempre hizo, fabulando como hizo siempre hasta para ser presidente interino del partido Liberal. Primero tiene que ganar las elecciones limpiamente y sin mentir. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas bien, para el pueblo., como corresponden, No podés crear una Oficina de Empleo y controlarla u ofrecerle para que sea autónoma, para eso ya está el poder ejecutivo. Es toda una farsa, donde el proyecto lo hace él, creyendo que es el intendente, y el que pierde es el pueblo. Nosotros si estamos haciendo una gestión transparente y honesta, podemos brindar el informe a quien lo solicite o las rendiciones, entonces, como se dice “miente, miente y lo harás”, ellos están legislando, no están ejecutando. Una Oficina de Empleo es un área importante que todos los municipios de Corrientes tienen, la única que no tiene es Esquina por la mezquindad de un gran grupo de concejales, liderado por el vice intendente Oviedo, fabulador y mentiroso. Si tiene todas las pruebas de las cosas que dice, que vaya a la justicia de una vez por todas y denuncie sobre lo que cree que se está haciendo mal. Hoy encontramos en algunos medios donde afirman que ellos son los buenos que hicieron todo, basta de mentiras”.

Asimismo, el intendente municipal afirmó “estamos analizando el proyecto con mis asesores, podríamos vetarlo porque esa es una atribución del ejecutivo. El vice intendente quiere crear la oficina y que sea autónoma y no es así. La sociedad quiere que todo sea constructivo y progresivo. Queremos crear una Oficina de Empleo y que se gestione el empleo que la gente necesita, pero hoy vamos a vetar el proyecto por todas las arrasadas que puso Oviedo”.

Por otro lado, sostuvo que “ya estoy cansado de toda esta gente que sale a decir que llegamos al gobierno gracias a ellos (Liberales) y que fueron los que trabajaron, pero yo me acuerdo muy bien de otras que pasaron. Vamos a ver si para estas elecciones ellos tienen la posibilidad de ser candidatos en otra alianza. Los partidos ya perdieron confianza en ellos, no tienen futuro político. La gente ya está cansada de todo esto, se pone en tela de juicio lo que se gasta, lo que se arregla, y el que está cuestionando eso todo el tiempo debe ser constructivo, pero no que estén poniendo” palos en la rueda y no permita el crecimiento de la ciudad”.

En cuanto al nombramiento de la zona Costanera Norte, aseguró “será desde donde empiezan las dos columnas altas, hasta donde termina la extensión. En eso acompañaron los concejales. Lo que suelen cuestionar siempre son los gastos que tuvimos en la obra, pero todo lo usamos para extender la costanera, aunque se nos acuse de que estamos robando, eso no vamos a hacer. Vamos a hacer obras que no se hicieron durante mucho tiempo y se reclamaba por la sociedad. El informe de los 10 millones que gastamos en la obra ya se lo pasamos”.