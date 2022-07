Desde los estudios de Radio Más dialogamos con el Intendente Hugo Daniel Benitez .

-“Gracias por la invitación y bueno por estar en contacto, por permitirme estar en contacto con su vasta audiencia, que para mí es muy importante que me escuchen y bueno, después seguramente vendrán los reclamos, las conclusiones del pueblo en general, porque uno siempre está expuesto a eso y la verdad es que eso es lo que quiero, porque el pueblo siempre tiene, tienen sus razones porque ellos viven en cada uno de sus barrios y bueno, uno anuncia obras o está haciendo una obra en un barrio y en el otro, pero por ahí está escuchando otras personas donde no estamos haciendo la obra en sí, por supuesto que nosotros hablando del después de allá, de la parte este de Esquina, que es donde se está creciendo, estamos haciendo unos proyectos del Renabap que son registro de populares para que tengan una buena accesibilidad a cordón cuneta, ripio y luminaria, todo lo que sea el barrio San Benito y el Itatí y también el barrio San Fernando, son barrios muy grande y seguramente no vamos a estar en todo el barrio, pero una accesibilidad con cordón cuneta, ripio y luminaria tienen que tener porque son barrios populares, hay muchos asentamientos y bueno, queremos de alguna u otra manera estar presente con ellos, también ponerle luminarias que ya la hemos puesto, por ejemplo al barrio Soldati, al barrio, al barrio ya en el barrio San Fernando de la escuela 434, le hemos puesto también en el barrio Itatí, que le hemos puesto también agua al San Benito, ex La Tablada, digamos, eh, pero falta, le hemos llevado el agua a cada una de las viviendas, pero sabemos que faltan más.

Entonces hemos hecho un proyecto que es muy ambicioso y que. Y que no, que. Que hace falta para toda esa clase de barrios y bueno y de gente que realmente son la que más necesitan del Estado. Así que estamos o vamos a estar presente en eso a lo largo de estos meses que queda del año para poder empezar esas obras. Y hablando de los barrios del Renabap hay tres barrios inscriptos en Buenos Aires, Itatí, San Fernando y San Benito. Y bueno, el ingreso a Matadero Viejo, eso también están, pero realmente se necesita un proyecto, lo estamos terminando y lo vamos a ejecutar cuando se apruebe el presupuesto.

-Hugo durante esta semana hemos tenido contacto con varios mandatarios municipales de la provincia que están dentro del Partido Justicialista, que son intendentes de la ciudades que hacíamos mención fuera de micrófono y bueno, tratando de ubicar o tratando de reubicar o de tener conocimiento de cómo marcha un poco así o cómo se está orquestando, se está motorizando la interna partidaria en ese sentido, vos tenés o ustedes tienen el grupo que está dentro del partido tiene alguna este ubicación exacta está motorizado, está orquestando alguna línea interna? ¿Tienen alguna inclinación hacia algún sector? ¿Cómo ven esa situación ustedes?-

-“Mira, yo en realidad no es que me apuro mucho en esto para hablar, estoy en esto, estoy. estoy en la normalización del partido, de que nos unamos todos.

Y bueno, y por supuesto que lo que yo quiero, como como intendente, como como dirigente, como intendente, es tratar de unir todas las partes y saber dialogar entre nosotros y bueno, y buscar nuevos hombres y mujeres que representen mejor a nuestro partido y por supuesto que no es fácil, hay mucha gente que que no piensa y quiere de cualquier manera seguir estando este de candidato y no renovarse y demás. Pero bueno, tenemos que buscar el diálogo entre todos los referentes y este, intendentes y este y algunos que ya fueron intendente, otros que son diputados, senadores y bueno y que y que tienen peso en cada uno de sus territorios, porque la política se hace andando y no hablando y hablando y estando en un escritorio y todo el día hablar y criticar al que hace. Entonces hay que movilizarse. Sé que está muy difícil la situación, también económica para moverse, para estar y realmente la gente necesita del político, del Estado, de la gente que esté por lo menos dándole una palmada y saber qué es lo que le hace falta, y tratar de gestionar ya sea en el gobierno provincial, nacional o en algún municipio amigo. Y eso es lo que realmente, que lo que pido yo en los momentos que nos reunimos y que estamos.

Creo que todos nosotros, los argentinos, los justicialistas, correntinos y demás y aliados de frente, del frente de todos, es tratar de arreglarnos entre nosotros, de que, de que nosotros sabemos quién es el que tiene, que es el que no tiene quién es que el que ya cumplió con su tarea dentro del pero eso no quiere decir que no siga estando, pero ir mostrando caras nuevas, mostrando gente que puede despertar más interés en el electorado, no solamente en el afiliado justicialista, sino en el electorado en general. Porque hoy en todos los partidos, pasa que le votan al hombre y no tanto al partido y muchos peronistas que votan a radicales o radicales que votan a peronistas y con eso no quiere decir que deje de tener tu tus ideas o tus ideales, por supuesto eso hace que se pueda dirimir las cosas, ya sea en un consenso o en una interna, a veces la interna es buena porque te legitima, digamos pero si en base al diálogo se puede sacar un candidato o alguien que pueda llevar adelante el partido, más que nada el partido hoy no se elige el año que viene y ni gobernador ni intendente en Corrientes, pero por lo menos que nos lleve adelante el partido.

Hay que mostrarle al electorado nuevas figuras, porque esa figura más allá de que los estuvieron antes no dejen de estar porque tienen también su gente que los sigue, pero mostrando nuevas figuras y teniendo personas idóneas en todos las áreas se puede ir mejorando, pero siempre sin ser apurados, tranquilos, porque hay candidatos que son jóvenes y que son importantes dentro del frente de todos en Corrientes.

Hay que escuchar a la juventud porque tienen otra mirada de ciudad, otra mirada de país, y no piensan igual que yo y muchas veces tienen razón.

Esto es una gestión de gobierno que converge varios partidos y si no la aprovecha un justicialista y aprovecha otro, seguramente tendrá que ser el que este mejor. Nadie llega solo, siempre hay que tener aliados, en el ámbito nacional, provincial y local pasa eso, yo le deseo lo mejor a sea quien sea del partido que sea el que me va a suceder”-.