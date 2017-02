Hugo Benítez: “si vamos a internes antes de fortalecernos nos vamos a debilitar”

En comunicación telefónica con El concejal Hugo Benítez (PJ) pre candidato a Intendente quien nos informa sobre lo que sucedió en la ciudad de Corrientes este martes y la prórroga de la presentación de listo para las elecciones internas del PJ.

“En la reunión estaban todos los municipios, en la cual la mayoría de ellos ya tienen el arreglo. Esquina es uno de esos municipios no tienen todavía un acuerdo en los candidatos. Ya estamos iniciando diálogos entre todos donde he recibido muchos apoyos. Pero si no se llega a un acuerdo se tendrá que ir a unas internas y eso en vez de fortalecernos nos va a hacer mal y debilitarnos pero sabemos que solamente tiene que haber un solo candidato”

“Nos han pedido desde el candidato a gobernador de la provincia que tratemos de llegar a un acuerdo entre todos los candidatos. Yo personalmente quiero llegar a un acuerdo y he tenido a varias personas que se bajaron y me dieron su apoyo total. Me gustaría que la madurez política esté en todos nosotros ya que todos los candidatos y dirigentes tendrán su oportunidad. Esta es mi oportunidad ya que yo después de esto daré un paso al costado porque sé que hay buena generación nueva que tienen muchas ganas de trabajar y cambiar al justicialismo”

“Yo siempre eh pedido poder llegar al dialogo con todos, creo que en la política el que se enoja pierde, pero si alguien habla de mí quiero poder defenderme. No soy yo el que tengo el derecho de criticar a los demás sino que es la ciudadanía la encargada de dar las críticas”

“Yo respeto la opinión de cada una de las personas, mas los periodistas que están realizando su trabajo”

“yo lo dije hace un tiempo que si todas las partes están en un solo lado yo daría un paso al costado, pero en este momento está todo divido ya que varios de los que se bajaron como el joven Davicino me dijo que me brindaría su apoyo y así otros más. Pero no quiero que se llegue a las internas ya que después de las elecciones internas todos terminan enojados y no se puede lograr que el que perdió ingrese a trabajar junto al ganador. Yo estoy preparado para ir a las internas aunque no es lo que nos va a hacer bien a nosotros. Por eso vuelvo a repetir las puertas están abierta para dialogar y evitar estas internas”

“mi gran carta de presentación son todos estos años trabajando, no solamente como concejal sino que trabajando directamente con la gentes, escuchando sus críticas. Y tengo muchos proyectos que los hice escuchando a las personas. Pero también acepto todos mis errores durante mi trayectoria en la política. Pero quiero aclarar que no me veo como el mejor candidato ya que no quiero que se mal interprete. Solamente lo digo por mi gran experiencia en la política”