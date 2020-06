La asignación del cargo como Secretario de Gobierno para el joven radical Carlos Bianchi, se estará realizando en la tarde de este miércoles.

“Es un joven que demostró muchas ganas de trabajar para Esquina, por lo que decidimos hablar con él y proponerle integrar nuestra gestión desde la Secretaria de Gobierno. Aceptó y esperamos que continúe con esas ganas. Con este espacio no quisimos generar ningún tipo de problemas, solo demostrar que hay jóvenes de diferentes partidos a quienes no se les da un lugar, aun siendo importantes para la gestión en Esquina” manifestaba el intendente Hugo Benítez, a través de una comunicación telefónica.

Esta decisión de ambas provocó el disgusto de varios dirigentes y referentes del radicalismo local, desencadenándose fuertes comentarios en contra.

“Creo que no es necesario que se alarmen porque asuma tal persona. Lo importante es trabajar con distintos partidos para nuestra ciudad. No me extraña que me ataquen, yo solo estoy dando la oportunidad que muchos no le dieron. Necesitamos de la juventud para que trabaje para el futuro y otros sigan sumándose” expresó al respecto y sostuvo que “el radicalismo no es muy diferente del peronismo”.

Para el año que viene, se supone, habrá una alianza de coalición dentro del oficialismo local, justificada en la base de acuerdos y trabajos con distintos sectores para beneficio de la ciudad, de acuerdo a comentarios del intendente.

Por otro lado, en cuanto al proyecto de obra de tendido eléctrico en zonas de la ribera, cuya autorización se dio solo con la firma del ejecutivo municipal, y actualmente se solicita la suspensión de su ejecución por parte de vecinos, Benítez dijo que “el pueblo vino a reclamar sus derechos y disconformidad por lo que firmé en su momento, viendo necesaria la potencia de energía para la empresa Zeni que da trabajo en la localidad y la mayoría del Concejo se lavó las manos. La suspensión depende ellos y no del ejecutivo que ya autorizó”.-