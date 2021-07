En la mañana del miércoles se realizó un acto por la Resolución que establece el pase a planta permanente de empleados contratados del Municipio de Esquina

En comunicación telefónica, el intendente Hugo Benítez comentó más acerca de esta decisión que es de gran beneficio para los trabajadores municipales. Además, habló sobre cómo avanzan en materia política, encaminadas las elecciones municipales y provinciales en los próximos meses, y sobre las distintas obras que se están llevando a cabo en la localidad.

“Me siento orgulloso de formar parte del equipo de gestión dándole los derechos que se merecen a los trabajadores que hace tiempo están en carácter de contratados y ahora pasan a planta para tener una estabilidad laboral. Hay que terminar con la persecución por ideología, estos agentes municipales hoy pueden obtener más derechos pero también más responsabilidad para con el pueblo”, expresó el intendente.

“Este pase a los que tienen ocho años de antigüedad o más es una primera etapa, seguiremos con el pase el 30 de julio en su segunda etapa para los demás empleados. Esta decisión, más allá de los resultados de las elecciones, tiene la intención de darles a los empleados municipales la seguridad de su puesto de trabajo, más allá de las ideologías que pueda tener cada uno de ellos. Hay muchos derechos que antes no tenían y con esta gestión se están otorgando. La gente ve que lo nuestro es austero y va en serio para dejar una Municipalidad lo más brillante posible, sin problemáticas y respetando lo que la gente decida”, aseguró.

Asimismo, comentó “No me quiero anticipar a nada, siempre estoy a disposición de la gestión y la gente, y si hay alguien que quiera y tenga las condiciones para ocupar mi cargo, por supuesto que hare un paso al costado. Hay que estar a la altura de las circunstancias y medirlo”, y en cuanto a las elecciones provinciales que se darán en agosto, dijo “Estamos trabajando y siempre apoyamos a nuestro interventor, no queremos ser obstáculo de nada para un armado que se haga. Tenemos que tener los mejores hombres y mujeres para enfrentar una elección que no será nada fácil, además de llevar a cabo una buena militancia, hay que ser lo más maduros posibles para ofrecer los candidatos”.

Por otro lado, Benítez habló sobre las obras que se están llevando a cabo en distintos puntos de la localidad por el personal de Obras y Servicios Públicos.

“He hablado ayer con la empresa que está colaborando con estos trabajos. Una vez que se terminan las tareas por a calle Velazco vamos a seguir con la calle Moreno. Empezamos con la puesta de columnas porque vamos a ir instalando iluminación. Además, ya tenemos la autorización de la directora de Planificación Estratégica para realizar cordones cuneta en las calles del Barrio 90 Viviendas, iluminarias y terminación de una calle en el Barrio 128 Viviendas. Por supuesto que también iremos poniendo luces de a poco por distintos barrios y calles de la ciudad que así lo requieran”.

“Las calles por Constitución también es algo para ver, ya que hay baches, producto de las raíces que levantan el asfalto. El secretario de Obras Públicas ya me planteó sobre el problema, por lo que estamos averiguando por esa calle y otros sectores que son muy transitados y requieren de arreglos”-