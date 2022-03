Nos comunicamos con el Intendente Hugo Daniel Benítez, quien saludó a las mujeres en su día, y comentó sobre detalles de su gestión en los primeros meses de su segundo mandato al frente del municipio.

“Buenos días, quiero extender mi saludo por el Día Internacional de la Mujer, a la mujer trabajadora, luchadora, la mujer que nos dio la vida, la que está luchando por sus derechos. Que tanto afecto nos da y que tanto está demostrando en la lucha mundial por la igualdad.”

Habló sobre el nuevo Asesor Letrado, Cristian Esquenon: “Es un verdadero profesional, una muy buena persona. Estoy seguro de que va a estar a la altura de las circunstancias. Trabajando a la par mía, defendiendo al municipio y a todos los esquinenses. Al pedirle que me acompañe, estoy mostrando la confianza que le tengo.”

– El Dr. Esquenón se va a encargar de la prensa, en lo referido a la materia legal, ¿No es así?

– Claro, él va estar a cargo de la Asesoría Letrada, que no es un cargo menor y también se encargará de hablar con ustedes, en estos casos. Tal vez yo no tengo las palabras justas, como las tiene él, al ser un gran profesional. Va a defender los intereses de toda la ciudadanía.

Es un lugar importante, porque se han perdido varios juicios por no tener tal vez la asesoría adecuada para poder ganar, porque cuando pierde el Municipio, pierde toda Esquina, ya que es la plata de todos la que se pierde.

Luego habló sobre el asfaltado de la calle Moreno, que si bien comenzó atrasado, se va a ir asfaltando. “Todo se atrasa en estas fechas. Tenemos todavía una pandemia, la sequía, las quemas. La guerra afecta a la nación y esos coletazos nos llegan a nosotros, aunque siempre supimos que vamos a seguir adelante, con las obras. Y los ciudadanos cumplen fielmente su papel, pagando sus impuestos. Se ha recaudado bien estos meses gracias a ello.”

Se reiniciaron los trabajos en la Costanera, y en la calle Moreno con recursos del Municipio, y se compraron columnas para poder seguir iluminando con luminarias LED, en lugares que nunca hubo. Ya las compramos, ya están acá, solo falta colocar y seguir cambiando las luminarias de los barrios y algunas calles del centro.”

“Hay proyectos para arreglar la Terminal y el Mercado. Darle otra impronta, como hicimos con el Museo. Hoy tomamos la decisión política de modernizar el Mercado, la fachada del Municipio, la Terminal también. Poder ser así la Esquina que todos soñamos y potenciar la parte turística”

– ¿Cómo se refuerza el turismo, con el sentido de las calles y de las avenidas que se han cambiado? ¿Se piensa en una peatonal para que los turistas disfruten de la ciudad?

– Estamos en eso. He tenido reuniones con gente del Turismo, la bajante histórica nos llena de tristeza porque no sabemos hasta cuándo va a durar. La gente sigue apostando e invirtiendo en Esquina. Seguir con el Museo y el Centro Cultural. Hemos traído teatro, haremos plazas nuevas y arreglar las de los barrios. No haremos tal vez todo en este año, pero se está trabajando mucho. Creo que estamos en el buen camino, el camino del diálogo y del crecimiento.