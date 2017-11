Anoche en la sesión del Concejo Deliberante, nuevamente y por tercera vez consecutiva cayó la sesión sin haber Quórum, ya que los únicos concejales que se encontraban presentes en el recinto precisamente eran la Dr. María de los Ángeles Barrios Mancini, la Dr. Silvana Bianchi, la edil Esmeralda Bianchi y su por Ignacio Esquenón. A pesar de que los demás concejales se encontraban en el recinto se negaron a subir para tratar puntos, no demasiado trascendentales, pero que “habían quedado pendientes desde la última sesión”, asegura la concejal Esmeralda Bianchi.

Además queda solamente una sesión y al respecto la concejal dice: “Desconozco la razón por la que los integrantes de la oposición no asistieron, no se hicieron presentes en el recinto, asique por tal motivo no tuvimos Quórum. No sé cuál sería la estrategia, seguramente sea tratar de entorpecer el final de la labor legislativa ya que solamente nos resta una sesión. Los temas que se debían tratar no eran demasiado trascendentales por lo que no justificaba, por su relevancia, el hecho de que no hicieran Quórum. Ahora hay que esperar a ver qué sucede en la próxima y ultima sesión”.