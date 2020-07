Durante la semana pasada un joven llegó desde Buenos Aires y hoy se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria de 14 días, medida establecida por el comité de crisis local. Sin embargo, el lugar asignado no parece contar con las condiciones necesarias para una estadía segura y cómoda, siendo equipada por los mismos familiares del joven, motivo por el cual su hermana realizó una publicación manifestando esta inquietud que pone en cuestionamiento la gestión que se dispuso a brindar el acompañamiento necesario frente a los repatriados en nuestra localidad.

En la publicación, la hermana del joven, expresó:

“Mi nombre es Jenifer Ramírez (22), soy media hermana de Agustín Gómez (19), quien se encuentra en este momento cumpliendo aislamiento preventivo y obligatorio en una casa particular ubicada por calle San Martin al lado de la municipalidad, desde este lunes 29 de Junio a las 20 hs aproximadamente, por disposición del comité de crisis.

Agustín vino desde Buenos Aires con los permisos autorizados por el gobierno provincial y nacional el día 22 de Junio, en horas de la tarde. Fue acompañado a su domicilio por una patrulla y fue informado sobre los recaudos a tomar durante los 14 días que debería cumplir la cuarentena obligatoria. Además, se le dijo que personal del hospital se acercaría de manera diaria a realizarle los controles sanitarios correspondientes. Esto último no sucedió, más adelante explicaré porqué.

El día lunes 29, se presenta en su casa una mujer, vestida de particular y en vehículo particular, a notificarle que le hicieron una denuncia por incumplimiento de la cuarentena obligatoria y que lo iban a llevar a que continúe el aislamiento a una casa dispuesta para esta situación. Sin más explicaciones, puesto que esta persona admitió desconocer el procedimiento a seguir, llegan un patrullero y una ambulancia para el traslado de Agustín, quien en ningún momento se resistió.

Al llevárselo, solamente le dijeron que no estaba detenido, que podía llevar con él sus pertenencias personales y que no sabían durante cuánto tiempo estaría allí. Más tarde, me acerco a llevarle la cena y para entregársela me recibe el sr. Luis Ojeda, él me explica que “no sabe nada de la denuncia y que solo sigue órdenes, que le dolía en el alma que Agustín se encuentre allí, pero que era lo que correspondía”. Sin ningún problema, acepté la situación. Nunca cuestioné la decisión del comité de crisis, al contrario, la apoyé.

Pero, esa misma noche, cuando Agustín quiere utilizar el baño se encuentra con que este estaba usado y sucio, y no solo eso, sino que tampoco había suministro de agua. Inmediatamente le informo al sr. Luis Ojeda quien me responde que al otro día se encargaría de ese inconveniente.

Las irregularidades prosiguieron, Agustín se encontró con una casa vacía, sucia y de aspecto abandonando, equipada únicamente con camas, colchones, sábanas, algunas frazadas y una cocina con gas. SIN ELEMENTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, SIN UTENSILIOS DE COCINA Y SIN SUMINISTRO DE AGUA. Así estaba acondicionada la casa para la que, supongo, se destinó un presupuesto.

El día miércoles 1 de Julio, me dirigí al hospital para hablar con el doctor Leandro Ramírez, ya que nadie más me dió respuestas sobre estas condiciones en las que estaba mi hermano. Con mucho respeto el Dr. se tomó el tiempo para explicarme porqué nunca se presentó ningún personal del hospital a realizar los controles, estos solo se llevan a cabo si la persona presenta algún tipo de síntoma, al igual que el hisopado (AGUSTÍN NO PRESENTA NI UN SOLO SÍNTOMA). Esta era información que desconocía, puesto que la versión que recibió Agustín implicaba la visita médica diaria en su domicilio. Agradecí al Dr. por haberme aclarado la cuestión y por lo demás me sugirió dirigirme a las autoridades municipales, ya que es el municipio quien debería garantizar las cuestiones de acondicionamiento en el lugar en que se encontraba Agustín.

Ayer jueves 2 de Julio, le pedí a sr. Luis Ojeda si podía proveer a Agustín de los elementos de limpieza e higiene básicos, ya que hasta ese momento todo se lo llevamos nosotros (familia). No obtuve respuesta a mi mensaje, pero cuando me dirijo a llevarle la cena a Agustín, hago hincapié sobre esto al sr. Luis Ojeda y me responde que “él no debía proveerle eso, que Agustín se encontraba allí por sus acciones y decisiones y que debería de conseguirse las cosas necesarias, por sí mismo.” Además dijo que estaba negociando con el juez para que no se le inicie una causa penal. Esto último me descolocó ya que desde el primer momento consulté sobre el estado legal de Agustín y si era necesario el asesoramiento de un abogado, a lo que la respuesta fue siempre “No”, que solo se trataba de un llamado al comité de crisis.

Imaginarán la impotencia con la que me siento, sabiendo que quienes deberían garantizar las medidas mínimas e indispensables de sanidad a mi hermano y a cualquier otra persona que tenga que atravesar esta situación, se lavaron las manos de esa manera.

Desde ese sentimiento de impotencia por el destrato y maltrato que recibimos por parte de los representantes municipales, es que decido hacer esta situación pública con la intención de obtener respuestas y soluciones.

Nadie cuestiona la denuncia ni la decisión del comité, tampoco si la persona (en este caso mi hermano) rompió o no la cuarentena, lo que sí cuestionamos son las formas y el proceder a la hora de actuar.

¿Dónde están los fondos que se dispusieron para esa casa, para su supuesto acondicionamiento? ¿Dónde están los litros y litros de lavandina y alcohol que debería proporcionar el municipio? ¿Es este el procedimiento correcto o es una especie de castigo/escarmiento que están aplicando sobre Agustín? ¿Hay un procedimiento o se resuelven las decisiones sobre la marcha? ¿Por qué la rigurosidad en esta denuncia y no en otras que sabemos que se realizaron a otras personas?

¿Realmente el municipio se está encargando de nuestra seguridad como vocifera?

RECALCO QUE ESTE ES UN CUESTIONAMIENTO ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDO A LA ENTIDAD MUNICIPAL Y DESTACO Y AGRADEZCO PÚBLICAMENTE AL DR. LEANDRO RAMÍREZ QUE ME BRINDÓ SU TIEMPO Y ATENCIÓN EN EL ASPECTO QUE LE COMPETÍA.

AGUSTÍN NO PRESENTA SÍNTOMAS, SE ENCUENTRA TRANSITANDO EL DÍA 10 DE SU AISLAMIENTO PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, AÚN LE QUEDAN 4 DÍAS MÁS. ¿TENDREMOS QUE EQUIPAR NOSOTROS LA CASA PARA QUE ÉL ESTÉ MEDIANAMENTE CÓMODO? ¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE SE TIENEN QUE OCUPAR?”.

Jenifer Solange Ramírez 41159427

Foto Infórmate Esquina