El móvil de exteriores de “Mañana de Noticias” pudo hablar el día de ayer con Héctor Barolín, sobre la escasez de combustible en la ciudad.

– Héctor, hemos visto la semana pasada a nivel nacional que hay faltantes de gasoil. Hoy ya estamos viendo en algunas localidades de la provincia de Corrientes, inclusive en Corrientes Capital. Queremos consultarle sobre el gasoil.

– Hace ya casi un mes que estamos con problemas de gasoil común, el que cargan los camiones, las camionetas más viejas, ese es el que está escaseando.

Los demás por ahora siguen normal. Más o menos un 30 o 40% menos de lo que nosotros recibimos todos los días, es lo que nos están mandando a nosotros y en todo el país está pasando exactamente lo mismo.

– ¿Debido a qué puede estar ocurriendo porque esta faltante?

– El problema que tiene Argentina, es que no podemos autoabastecernos, entonces hay un 25% que se importa siempre, pero como ahora el precio del combustible, del barril está muy caro afuera, no podemos importar porque si no tendríamos que vender un combustible mucho más caro. – Entonces, para mantener los precios no podemos importar, y tiene que intentarse de esta manera.

– Así es, si se importa estaría a $200 el litro. Es el problema que tenemos. Es lo que siempre pasó, hasta que el barril de crudo no baje, vamos a tener problemas, porque no podemos importar ese faltante que tiene la nación de producir el combustible. Por ese motivo es el inconveniente que tenemos, de que no hay gasoil común.

Hay un 60% nos mandan hay un 40% que nos está faltando. En este momento estamos esperando el camión que va a llegar a la tarde, todos los días nos mandan un poco de lo que nos tendrías que mandar, ese 60% recibimos todos los días, pero bueno, no alcanza para nada.

Con los camioneros y en todas las rutas está pasando lo mismo, en alguna hay, en alguna no.

Esto hace que todo se complique más, se hablaba tanto de la reactivación, pero si no hay combustible, no va a pasar nada.

– ¿Y los otro combustible cómo están?

– Los demás combustibles están normal, el único que falta es el gasoil común, entonces mucha gente usa Infinia Diesel, pero hasta ahora estamos bien con todos los otros combustibles.