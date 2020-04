Preocupación por parte de algunos esquinenses que ven el riesgo de afectar la salud en familiares vulnerables ante la irresponsabilidad de otros ciudadanos.

Si bien una gran parte de la ciudadanía sigue a raja tabla las indicaciones y medidas preventivas contra el Covid 19, otra parte incumple con las mismas y deja espacio a los posibles contagios.

Este es el caso del colega, Héctor Arriola, quien teme por la salud de su hijo con discapacidad y a través de La Mañana de Noticias expresó “tengo un chico que necesita salir, aunque sea para tomar un poco de sol, y no lo hace porque no se puede. Hay necesidades importantes para él, ya sea el conseguir pañales, los medicamentos que son muy caros, a través de una obra social que no viene cumpliendo. Tenemos la prohibición de viajar hasta Corrientes capital aunque sea para gestionar todo esto, mientras que otras personas de cualquier provincia pueda entrar a nuestra ciudad me parece que es algo injusto y una falta de respeto. Quienes controlan esto deben dedicarse más para regular este tipo de situaciones”.

Debido a esto, Héctor recurrió a autoridades y centros de salud locales, sin embrago, hasta el momento, no consigue respuestas favorables.

“Hemos hablado con varios, pero no tienen respuestas. Conseguimos auxilios que medianamente sirven, pero no se soluciona el problema porque necesita sondas especiales que no podemos comprar. Acá en el Bicentenario hay otro chico que atraviesa la misma situación y la verdad, ya nos cansamos de callar”.

“Así como muchos dirigentes políticos se acercan en épocas de campaña, nada cuesta acercarse ahora en estos momentos. Muchos tienen las listas de personas con discapacidad, ¿tanto les cuesta acercarse y tratar de gestionar ayuda?, finalizó.-