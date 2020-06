Este lunes en sesión extraordinaria se llevó adelante una sesión en el Concejo Deliberante para tratar la suspensión del proyecto de extendido eléctrico a orillas del Rio Corriente, a pedido de muchos vecinos esquinenses.

La demanda se basa en la contaminación visual y ambiental que la instalación de este tendido de red provocaría en las zonas, lo cual se suspenderá hasta que se acredite el informe de impacto ambiental, a la vez que se realice una audiencia pública, según las palabras del concejal Ángel Ramírez, a través de La Mañana de Noticias.

En base a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal en cuanto al impacto visual que producirían muchas construcciones en la localidad, Ramírez aseguró que no es impedimento, ya que “hay áreas en donde se puede construir perfectamente respetando espacios históricos a preservar, siendo parte del patrimonio y capital que la ciudad vende al ser turística. Esquina tiene espacio disponible para su desarrollo”.

La autorización para la realización de la obra, técnicamente no tiene validez por no seguir los pasos correspondientes, por lo que no es formal.

“Lo que queremos es volver pasos atrás porque lo que se hizo esta mal y el intendente asumió ese error. Lo que necesitamos ahora es encontrar una solución para que el daño no sea tan grande” agregó el edil. Y continuó “ni los vecinos, ni los concejales están en contra del desarrollo industrial-teniendo en cuenta que el tendido beneficiaria a la empresa Zeni- solo se optó por una d las alternativas más económicas pero con mayor costo en cuanto al riesgo de vida. Este tipo de tendidos ya no se realizan de tal manera”.

La posible solución, hasta el momento, es el cambio de trayecto de los tres postes del tendido, pero todavía no hay nada confirmado.