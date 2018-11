Caídas de 145 mm anegando las calles de la totalidad de la zona céntrica y los barrios de la ciudad, tornándose intransitables para la mayoría de la población. Esta problemática aqueja a los habitantes de los barrios que a la espera de soluciones siguen soportando el olvido de los actuales gobernantes que hasta el hartazgo usaron a las personas para dar nota de su presencia.

Hoy siguen con las mismas políticas de parches, ollas y tortas fritas. Siendo usados por personas que en lo mínimo tienen una preparación académica adecuada para ocuparse de la problemática de esta gente olvidada por los que hoy pregonan el “siempre con vos “. No hay desagües, no hay limpia de calles, no hay seguimiento de ningún tipo. Porque la recolección de residuos ni siquiera es la adecuada, y argumentan la falta de “dinero”.

Estas personas necesitan obras. Obras en serio, no guiso, no fotos. Necesitan que les cumplan las promesas de campaña, no necesitan pinceles ni temperas de colores que está muy de moda entre la gestión actual. Necesitan que los asistan pero en serio. Y no envalentonándose con los recursos que manda la provincia, poniendo el eslogan de campaña de alguien que sólo gobierna con fotos en cualquier acto escolar al que asiste.

Porque ni siquiera con recursos colabora como en el caso del asilo municipal. Hoy, se está viendo las falencias, el abandono y la dejadez de estas práctica mamarrachas de gobierno, porque el estado de abandono de la ciudad lo notan desde el centro hasta los barrios, con las supuestas “obras faraónicas ” como el supuesto corsodromo que ante la primer lluvia deja en evidencia las falencias de una gestión de gobierno basada en el fracaso. Hagan obras, no tortas fritas.

Para eso están, para eso presuponen un “presupuesto millonario “que hasta se niegan a dar cuenta de sus actos de gobierno. Y por favor, el guiso y las tortas fritas son para los grupos no gubernamentales, el Estado debe estar presente de otra manera, con fondos públicos que todos los habitantes de esta bendita ciudad aportan.

Hagan obras, no cuenten cuando cortan el pasto. No fotografíen las tortas, tengan personal preparado y acorde a la altura de las circunstancias. Y recemos para que la lluvia no siga. Porque los únicos perjudicados son los habitantes de Esquina. Necesitamos OBRAS. NO TORTAS

CARTA ABIERTA DEL LECTOR