El director del centro de salud «El Salvador», Juan Cruz Bruzzo, en Bella Vista se refirió a los exámenes que le practicaron a la nena de 9 años y confirmó “los estudios determinaron que la menor no está embarazada y que nunca fue abusada”.

Tras la confirmación por parte de la Justicia que la niña de 9 años quien sería de Bella Vista, «no está embarazada» y tampoco tendría signos de haber sido abusada sexualmente, el director del centro de salud «El Salvador» en Bella Vista, Juan Cruz Bruzzo, fue entrevistado por Radio Sudamericana y brindó detalles del caso.

“Ayer tomó mucha repercusión mediática y en forma muy rápida que nosotros no teníamos aseverado la condición, el cuadro clínico, ni los resultados, tampoco teníamos armado el equipo que evaluaría a la menor”, contó el médico.

En este sentido agregó “al mediodía de ayer por medio de la fiscalía nos enteramos que había entrado la denuncia del supuesto embarazo de una nena de 9 años, eso implicaba también que hubo un abuso sexual”.

“Nosotros le brindamos la protección en el Hospital y se armó un equipo multidisciplinario con médicos ginecólogos, psicólogos, pediatras y esta mañana le hicimos los estudios pertinentes para aseverar o descartar la denuncia, a través de los exámenes de laboratorios, ecografías y estudios con peritos ginecológico, pero todo dio negativo es decir que no está embarazada y que tampoco fue abuzada es así que me comunique con el ministro de Salud Ricardo Cardozo y el área de maternidad de infancia en el supuesto de que haya un indicio teníamos que derivarla al Juan Pablo, pero no se necesitó”, detalló.

Además el director del Hospital «El Salvador», explicó “le brindamos contención tanto a la mamá como a la nena, se le hicieron todos los estudios y dieron negativos, el informe completo se le pasó a la Justicia y al Ministerio de Salud. La mamá y la nena siguen internadas, pero la carpeta de la historia clínica está lista para cerrase, estamos esperando a la asesora de menores para informarles que la nena nunca fue abusada”.

Fuente: Sudamericana