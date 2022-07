Catalino Sandoval nos cuenta la agresión que sufrió el día domingo al rededor de las 6 de la mañana en la plazoleta Malvinas Argentinas del barrio San Cayetano.

¿Cata como te va, como estas?

-“Buen día Walter, buen día a toda la audiencia, recién hoy pude hablar”-.

Que sucedió en la mañana del domingo, Cata?

-“Yo estaba en la plaza esperándole a mi compañero porque íbamos a ir al velatorio de otro compañero. Estábamos en la plaza y como la Sabattini abría a las nueve de la mañana volvimos y nos quedamos en la plaza a tomar un fernet con amigos. Mis amigos se fueron a comprar y yo me quede en la plaza a esperar, ahí llegan tres tipos, uno me pide un cigarrillo, el otro me pide encendedor, el otro me pide hora, yo le dije que cigarrillo no tenía porque mis amigos se fueron a comprar. Pero uno de ellos me empieza a insultar y agredir, y yo no me quede callado, porque ¿Con que derecho el comienza a insultarme? Ahí me dio una piña, obviamente me defendí, y me encararon los tres, me empecé a defender hasta que “El Rosarino” saca un cuchillo tipo carnicero, largo, y bueno, ahí siento la puñalada debajo del brazo, mientras me seguían golpeando los tres”-.