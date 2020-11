El gobernador Gustavo Valdés señaló, en conferencia de prensa, que Capital «necesita ‘parar la pelota’ para poder recuperarnos hacia diciembre. Y esperar así la vacuna». «Capital, Bella Vista y Paso de los Libres deberán trabajar coordinadamente y en Fase 3», agregó y confirmó que en las tres localidades habrá asueto administrativo hasta el domingo.

El gobernadorinformó en tal sentido que el principal distrito correntino, Bella Vista y Paso de los Libres «pasarán a Fase 3».

«No ocultamos la verdad, sea o no dolorosa. Duele y preocupa el número de muertos», dijo.

«Voy a decretar el asueto administrativo desde este viernes y hasta el domingo, en Capital, Libres y Bella Vista. El lunes evaluaremos la situación. Ahora invitamos a los demás poderes a sumarse. Las clases quedan suspendidas en estos departamentos», precisó Valdés.

«Para los comercios pedimos horarios corridos, de 9 a 17 horas para no tener tanta movilidad. Supermercados, kioscos hasta las 22 y farmacias hasta las 24», agregó el Gobernador

«Permanezcan lo máximo posible en sus domicilios para bajar la curva de contagios», advirtió.

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, en conferencia de prensa, afirmó que en Capital hay circulación viral comunitaria, por lo que hasta el domingo 22 inclusive, se suspenden las reuniones sociales y familiares, los restos y bares abren hasta las 00 horas, y se aumentará el control policial en las calles los fines de semana de 0 a 6 de la mañana. “Es el peor momento de la pandemia, tengamos cuidado” remarcó el gobernador.

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, expresó que “vamos a suspender las reuniones sociales y vamos a pedir que las reuniones familiares que no lo hagan, no lo vamos a prohibir, pero pedimos que no se junte, solo que se junten los convivientes”.

A su vez, el gobernador, puntualizó que “bares y resto al aire libre hasta las 12 de la noche, y vamos a pedir a la Policía que le ponga vigor a cada actividad, vamos a salir a la calle con la Policía y vamos a restringir la circulación los fines de semana”.

Asimismo, el primer mandatario, remarcó que “es el peor momento de la pandemia, tengamos cuidado, los fines de semana vamos a aumentar los controles jueves, viernes y sábado, de 0 horas a 6 de la mañana. No es un toque de queda porque tenemos que quedarnos en nuestras casas”.

“Ayer fui un día difícil, complicado, complejo, tuvimos inconvenientes en el puente Chaco- Corrientes, hemos dado la mayor de las movilidades en cuanto a las actividades, pero ahora son estas las medidas que tenemos que tomar” destacó Valdés.

En cuanto a los pasos con otras ciudades, el gobernador detalló que “los pasos de Liebig- Apóstoles no vamos a exigir, Ituzaingó- Posadas, La Paz- Esquina, Chajarí- Mocoretá, vamos a controlar documentos, exclusivamente el Estado de la provincia de Corrientes”.

Al mismo tiempo, en lo que se refiere al puente Chaco- Corrientes, señaló que “en el puente Chaco- Corrientes cuando se habilite el servicio de justicia en Corrientes se habilita el tránsito y dueños de inmuebles en ciudades de la provincia de Corrientes de otras provincias”.

En otro sentido, en cuanto al turismo, el gobernador, mantuvo que “vamos a seguir trabajando en planes de turismo, pero en Corrientes, Bella Vista y Paso de los Libres, vamos a suspender el ingreso a las ciudades y la salida al turismo de la ciudad de Corrientes”.

Además, de las actividades deportivas, Valdés, mencionó que “habíamos habilitado las caminatas de 18 a 22, pedimos que se respete ese horario, las actividades de playa vamos a estar suspendiendo por 10 días, vamos a seguir con actividades profesionales, de fútbol y básquet”.

Y agregó que “hasta las 22 horas los gimnasios están habilitados, si hay un caso en un gimnasio se cierra”.

