Desde el móvil de «La Mañana de Noticias» nos acercamos a dialogar con Antonio Pérez sobre el bingo a realizarse en el Club «El Porvenir»

Antonio, expresó: -«Se realiza este viernes 10 en el Club «El Porvenir» a partir de las 21:30 horas. El club tiene que sostenerse con estas actividades. Tenemos que pagar la luz, el agua, pintura y mantenimiento en general. No hay que dejar decaer el Club. La disciplina principal es el fútbol para nosotros. Generalmente no se recauda nada con eso, el tema de las entradas no es muy redituable.»-

Sin embargo, continúo -«El gasto semanal del Club el año pasado era entre 25 y 27 mil pesos. Y eso que no se tenía la disciplina femenina, ahora vamos a contar con eso que va a consistir en un gasto aproximado de 25 o 30 mil pesos por semana. Aparte la sub comisión de Infanto, eso requiere de otro trabajo, otro equipo.»-

Para finalizar, agregó: -«No es nada fácil estar al frente del Club. El Bingo se había suspendido en eles de febrero, pero ya tenemos todo preparado. Contamos con esta semana a para vender los que nos faltan. Le pedimos ala gente que nos colabore, que nos acompañen. Lo ideal sería que asistan al club para el Bingo. Si nosotros vemos que la gente nos acompaña vamos a realizarlo semanalmente.»-