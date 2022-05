La Sra. Graciela Domínguez, presidenta del Club San Martín, sobre las sanciones de los jugadores de tercera división que agredieron al árbitro.

– Graciela, queremos consultarte, luego de lo sucedido en la cancha San Martín en el partido de tercera división entre San Martín y Sportiva, que se había suspendido por la agresión de un futbolista al árbitro.

Hablamos con vos en ese momento y luego de esa nota, sabemos que fuiste notificada por el Tribunal de Penas, por algunos dichos en la entrevista con nosotros.

– Así es, ese día que estuve hablando, yo aclare cuál era la situación de la institución. Dije perfectamente que de parte mía y del club no avalamos lo que había sucedido. Lo que parece que motivó al Tribunal para que aclare públicamente, es cuando yo manifesté que hay antecedentes de otras personas que habían golpeado a los árbitros y había quedado en la nada.

Yo voy a aclarar que en ningún momento nombré al Tribunal de Penas, ni al actual, ni a los pasados, solamente manifesté como algo que sucedió y creo que me avalan los más de treinta años que estoy participando en el fútbol de Esquina.

Solamente fue eso, yo no he nombrado en ningún momento al Tribunal de Penas y menos a la actual. Hago esta aclaración, de que no me he referido a ningún Tribunal, fue un comentario que hice y nada más.

– ¿Fuiste notificada sobre este pedido de que hagas público, respecto a tus dichos?

– Claro, yo lo hice sin ninguna intención de afectar a nadie, solamente fue un comentario en el momento, pero no refiriéndome a la actuación de los distintos Tribunales de Penas.

– ¿Fue notificada a través de un escrito?

– Así es, le mandaron una nota al Presidente de la Liga Esquinense y él me llevó la notificación.

– ¿Pudiste hablar con el Tribunal para saber qué fue lo que les incomodó de esos dichos?

– Le he mandado algunos audios y mensajes, tanto al Presidente, como a la secretaria del Tribunal de Penas, pero no he recibido respuesta alguna. Igualmente, yo tomé la decisión de hacer esta aclaración.

Yo en ningún momento me he referido a la actuación del actual Tribunal de Penas. Dije que no era la primera vez que ocurrió acá en Esquina, además la institución como siempre dije, va a avalar y a respetar lo que diga el Tribunal, pero sin echar ni hacer a un lado al chico.

– ¿Cuál fue la sanción que hubo respecto a este jugador de tercera división?

– Los chicos que fueron informados en ese momento, el Tribunal los sancionó con tres y cinco fechas. También le triplicó al Director Técnico López su sanción y al muchacho que agredió al árbitro, se le abrió un expediente y está todavía en estudio, porque todavía no se conoce la sanción.

También me llamó la atención que fueron informados los otros chicos, sin estar en su momento, y qué no vieron la tarjeta roja. A algunos les causó sorpresa, que después consultando al árbitro, dijo que lo había informado.

Yo creo que el Tribunal no les dio la oportunidad de escucharlos y los sancionaron directamente.

– ¿Cuántos jugadores, aparte del muchacho que agredió fueron sancionados?

– Cuatro jugadores más fueron los sancionados. Uno fue reincidente, por eso le dieron seis fechas y después le agregaron otro artículo más, y dos partidos más, O sea que en realidad tiene ocho fechas de sanción.