Graciela Domínguez “Nos dejaron una liga de fútbol desbastada, ahora estamos tratando de recuperarla”

Visitó los estudios de radio Impacto la Sra. Graciela Domínguez Vice Presidenta segunda de la Liga Esquinense de Fútbol quien nos habló sobre las deudas de los diferentes clubes y los motivos por el cual no inicia el campeonato en nuestra ciudad.

“Hay muchos detalles los que estamos tratando de resolver para que se dé inicio al campeonato en nuestra ciudad, uno de los más grandes motivos son las deudas que tienen los clubes con la liga y la federación. El club San Martín al cual yo represento no tiene deuda con la liga, pero si hay otros clubes que tienen deudas muy avanzadas”

“No se pudo asistir a la primer reunión de la federación por escasos recursos. Yo antes era solamente delegada del club y me enteraba de los inconvenientes en las reuniones pero solo de lo que ellos nos querían contar, se recibió un dinero por parte de la federación el cual nunca nos enteramos y no supimos a donde fue destinado ese dinero, en los sponsor que tiene la liga en los resúmenes de cuentas no aparecía que aportaban dinero a la liga y a nosotros nos decían que solo aportaban los trofeos”

“En la rifa que se hizo nunca se tuvo un balance, no sabíamos cuantos números se vendieron, todavía se debe cuotas de los artefactos que se sorteaban y nos enteramos de eso porque nos vinieron a cobrar esos premios que se sorteaban”

“Nosotros queremos hacer una auditoria con el nuevo presidente y los clubes que tienen deudas. En un campeonato es imposible gastar $90.000 solamente en ambulancias. Y tampoco había plata en la comisión ni para ir a la reunión de la federación, el año pasado se jugó varias veces sin seguro donde hubo muchos jugadores que tuvieron lesiones de gravedad. Yo era la única que siempre me quejaba o reclamaba lo justo y después se agarraban con el club”

“los reglamentos y estatutos a veces se cumplían y a veces no. Lastimosamente la situación económica no nos permiten dar inicio, se necesita gastar en servicios médicos, planilleros hay muchos gastos los cuales no podemos solventar. Estamos haciendo todo lo posible para poder dar inicio, ahora iniciamos con los pases y otras cosas donde nos generan un pequeño ingreso económico. Queremos iniciar para fines de abril, esperemos que se pueda lograr esto”

Campaña de vacunación anti gripal para enfermeros y efectivos de las fuerzas de seguridad

En comunicación con el jefe de Enfermería del hospital San Roque el Sr. Miguel Danceller quien nos informa sobre las capacitaciones que se está realizando a todos los enfermeros de la ciudad de Esquina.

“El nuevo director del hospital está dando una nueva capacitación para el personal de enfermería, donde ya fuimos a Goya y Bella Vista. También acá en Esquina se está llevando a cabo una capacitación donde se nombró a la enfermera Sra. Sandra Quiroz como encargada de enfermería y así nos puede brindar ayuda a nosotros en las diferentes capacitaciones, donde en el día de ayer se realizó una capacitación para la reanimación cardiopulmonar tanto para enfermeros como para los ambulancieros”

“Para los viajes de capacitación se encarga el hospital de cubrir todos esos gastos donde es una inversión para mejor atención. En parte del gobierno están invirtiendo en lo que es la parte vieja del hospital donde se harán unos consultorios”

“En este momento tenemos las vacunas anti gripal para el personal de salud y para las fuerzas como policía y prefectura, donde es de carácter obligatorio la vacunación. Y al finalizar esta vacunación vendrán las vacunas para la sociedad. Le pedimos que traigan el carnet de vacunación para saber si está completo o no y si no están se les completa ahí en el instantes y eso necesitan para presentar en las instituciones escolares”